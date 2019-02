Mini alloggi protetti per gli anziani di Buccinasco

(mi-Lorenteggio.com9 Buccinasco, 14 febbraio 2019 – Restano riservati ai cittadini anziani residenti a Buccinasco i mini alloggi di proprietà comunale realizzati nel 1998 sopra il Centro Diurno di via Lomellina e destinati a canone sociale, allo scopo di favorire la permanenza degli anziani in un ambiente collegato alla rete di servizi socio-sanitari e assistenziali del territorio. L’Amministrazione comunale intende così continuare a rispondere ai bisogni di questa fascia di popolazione in continuo aumento.

Il Consiglio comunale, lo scorso 7 febbraio, ha approvato il nuovo Regolamento che ne disciplina l’assegnazione per adeguarlo alla normativa regionale e adattarlo alla realtà di Buccinasco. Attualmente infatti alcuni alloggi sono liberi per mancanza di richieste, si è deciso così di rendere più accessibile (anche alle coppie di fratelli per esempio) la partecipazione al bando per l’ingresso negli alloggi.

“Come abbiamo spiegato sia in Consiglio comunale che in due Commissioni consiliari – spiega l’assessora alle Politiche per la casa Grazia Campese – abbiamo adeguato il Regolamento alla normativa regionale (introducendo l’ISEE ordinario) e abbiamo esteso la possibilità di partecipare al bando anche alle coppie di fratelli o a coppie sposate e conviventi di cui uno dei due sia anche più giovane di 65 anni. Si è polemizzato molto sul criterio della residenza a Buccinasco al momento del bando, soprattutto in riferimento ai cittadini stranieri: va chiarito che per ottenere la residenza in un Comune occorre essere in possesso del permesso di soggiorno e di passaporto, altrimenti i nostri uffici non la rilasciano. C’è chi ha paventato un’invasione di extracomunitari e la trasformazione di via Lomellina in un ghetto, eppure fino ad oggi non è mai pervenuta alcuna domanda da parte di anziani stranieri e su oltre 27 mila abitanti oggi a Buccinasco gli stranieri over 65 sono in tutto 26! Comunque se mai arrivasse una richiesta e il cittadino anziano avesse i requisiti, sarebbe razzista e anticostituzionale negargli un diritto”.

