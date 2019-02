PROGETTO ‘VA’ SENTIERO’, GALLI: GUARDARE L’ITALIA DA UNA PROSPETTIVA ALTITUDINALE

VIAGGIO IDEATO DA TRE GIOVANI LUNGO IL ‘SENTIERO ITALIA’

CAMMINATA NELLE 20 REGIONI, AL VIA CAMPAGNA DI CROWFUNDING

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2019 – Una camminata di 6.880 chilometri alla

scoperta di terre alte italiane, che inizierà il primo maggio,

per scoprire le montagne e le loro genti, promuovendo le unicità

di quei luoghi attraverso la rete e i social. È lo spirito di

‘Va’ sentiero’, progetto fondato da Yuri Basilicò, Sara

Furlanetto e Giacomo Riccobono e sostenuto dall’Assessorato

regionale all’Autonomia e Cultura, che fa capo all’assessore

Stefano Bruno Galli.

PROSPETTIVA ALTITUDINALE – “Siamo abituati a ragionare in

termini ‘latitudinali’ – commenta Galli, a proposito del

progetto – mentre, in questa occasione, la prospettiva da

considerare è ‘altitudinale’. Per fare un esempio dei diversi

punti di vista, mentre nel primo caso viene subito alla mente la

storica ‘frattura’ tra nord e sud, nel secondo bisogna pensare

agli aspetti geomorfologici della montagna, da settentrione a

meridione”. “Un’impresa di questo tipo – prosegue Galli -,

attraverso le montagne, dal confine orientale alla Sardegna,

percorrendo le Alpi, gli Appennini e la Sicilia, consente di

cogliere chiaramente le differenze, le storie e le tradizioni

delle diverse comunità volontarie territoriali, le lingue e le

culture, la mutevole percezione del senso della marginalità

delle terre alte, che qui diventano protagoniste”.

IL CONFRONTO, UNA RICCHEZZA – “Il confronto tra vari modelli di

mentalità diffusa diventa allora una vera e propria fonte di

ricchezza – conclude Galli -. E’ la ricchezza di tutta la

penisola, che offre questi scenari e queste opportunità

entusiasmanti e suggestive. Perciò, da parte della Regione

Lombardia, ci sarà sincero sostegno a questa affascinante

iniziativa”.

DAR VOCE A TERRE ALTE – “Con questo viaggio – spiegano Yuri

Basilicò, Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono – vogliamo far

conoscere il sentiero, soprattutto ai nostri coetanei, e dare

voce alle terre alte, luoghi meravigliosi spesso dimenticati,

spopolati o abbandonati a se stessi”.

IL ‘SENTIERO ITALIA’ – I tre ragazzi percorreranno a piedi

l’intero ‘Sentiero Italia’, realizzato negli anni Novanta,

attraversando tutte le catene montuose del Paese, toccando le 20

regioni italiane e oltre 350 borghi montani.

CAMPAGNA DI CROWFUNDING – Per finanziare il progetto ‘Va’

pensiero’ i tre fondatori hanno lanciato una campagna di

crowfunding attraverso la piattaforma ‘Indiegogo’ al link

igg.me/at/vasentiero. L’obiettivo è di raccogliere almeno 25.000

euro, per coprire le spese del team per i primi sette mesi di

viaggio.

Redazione

