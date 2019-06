AFOL METROPOLITANA: NUCERA, SINDACO DI OPERA, CHIEDE L’AZZERAMENTO DEL CDA

(mi-Lorenteggio.com) “Più trasparenza e maggior dialogo con i Comuni che fanno parte di Afol Metropolitana, l’azienda speciale consortile partecipata della città metropolitana”.

E’ questa la richiesta del Sindaco di Opera, Antonino Nucera, che, a più di un mese dalla vicenda giudiziaria che ha travolto anche il Direttore Generale di Afol Metropolitana, chiede chiarezza.

Con una lettera inviata a tutti i soci dell’azienda speciale ha chiesto la convocazione di un assemblea straordinaria, dopo l’annullamento dell’incontro previsto il 13 maggio per l’approvazione del bilancio consuntivo 2018, la nomina dei nuovi revisori dei conti e quella dei componenti del comitato territoriale.

“Afol Metropolitana vive un’ impasse non giustificata – sostiene Nucera – è impensabile che problematiche gestionali e giudiziarie paralizzino un’attività studiata al servizio dei cittadini. Per questo chiederò, coinvolgendo tutti i colleghi Amministratori, la convocazione di un’immediata assemblea nel corso della quale proporrò l’azzeramento definitivo di tutto il CdA di Afol Metropolitana”.

