MOTTA VISCONTI, VIOLENTO INCENDIO IN AZIENDA DI SOLVENTI

(mi-Lorenteggio.com) Motta Visconti, 18 giugno 2019 – Intorno alle ore 17.35, in via Don Giovanni Minzoni, 93, in una ditta di solventi e vernici, è divampato un violento incendio con una nube visibile da lontano.

Sul posto sono immediatamente accorsi i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, due ambulanze, un’automedica affiancata dal personale sanitario dell’elisoccorso, la Protezione Civile Regionale e tecnici della Prefettura, nonché i Vigili del Fuoco.

Quattro le persone coinvolte nell’evento: due uomini di 58 anni, uno di 61 anni e uno di 32 anni . In corso sono le operazioni di conclusive di spegnimento dell’incendio, che è stato circoscritto e domato.

V. A.