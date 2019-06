APPENNINO LOMBARDO-ALTO OLTREPO’ PAVESE, DA REGIONE 1 MILIONE E 350 MILA EURO PER TURISMO

Milano, 28 giu) Potranno essere presentate dalle ore

12.00 del 10 luglio sino alle ore 12.00 del 16 settembre 2019 le

domande per partecipare al bando “Turismo e Attrattivita'” di

Regione Lombardia, che prevede uno stanziamento di 1 milione e

350 mila euro a sostegno della competitivita’ delle imprese

turistiche nei territori delle aree interne dell’Appennino

Lombardo – Alto Oltrepo’ Pavese.

VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI BORGHI – “Una misura che segue in

pieno la filosofia che sta guidando la mia attivita’

istituzionale – dice l’assessore regionale al Turismo, Marketing

Territoriale e Moda, Lara Magoni -; l’obiettivo e’ valorizzare e

promuovere i piccoli borghi della nostra regione con un notevole

potenziale attrattivo. Un’attrattivita’ che deve passare per

forza di cose dall’elevata qualita’ dei servizi offerti ai

visitatori. Ecco perche’ Regione Lombardia sostiene le imprese

ricettive alberghiere e non alberghiere: proporre strutture

moderne e confortevoli rappresenta certamente un valore aggiunto

in grado di invogliare maggiormente i turisti a visitare le

nostre splendide localita'”.

I SOGGETTI BENEFICIARI – I soggetti beneficiari del bando sono

le imprese, le ditte individuali e i soggetti titolari di

attivita’ di bed and breakfast. Il bando promuove la

realizzazione di progetti di riqualificazione delle strutture

ricettive alberghiere, extra-alberghiere e dei pubblici

esercizi. I progetti di riqualificazione devono riguardare i

seguenti settori: enogastronomia & food experience; natura &

green; sport & turismo attivo; terme & benessere; fashion e

design; business congressi & incentive.

I LUOGHI DI ATTIVITA’ -Le imprese beneficiarie delle aree interne

dell’Appennino Lombardo – Alto Oltrepo’ Pavese dovranno

esercitare la loro attivita’ nei seguenti Comuni: Bagnaria,

Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Colli Verdi, Fortunago,

Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese,

Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Varzi, Zavattarello.

VALORIZZAZIONE TURISTICA – “Si tratta di interventi che oltre a

valorizzare il turismo possono dare nuova linfa vitale

all’economia locale, grazie ad uno sviluppo sostenibile e alla

creazione di nuovi posti di lavoro – aggiunge l’assessore Magoni

-; un chiaro segnale di come la promozione di localita’ meno

note, la riscoperta delle tradizioni e delle eccellenze

culturali, artistiche ed enogastronomiche dei nostri territori

debbano andare di pari passo ad un’offerta turistica a 360

gradi, con un’offerta ricettiva di alto livello e benefici per

il tessuto economico ed imprenditoriale locale”.

SPESE AMMISSIBILI – Le spese ammissibili riguardano gli arredi,

i macchinari e le attrezzature; l’acquisto di hardware e

software; opere edili, murarie e impiantistiche; la

progettazione e la direzione lavori per un massimo dell’8% della

voce di spesa. Le domande di contributo devono essere

presentate esclusivamente in forma telematica accedendo al

portale www.bandi.servizirl.it e compilando l’apposita

modulistica.