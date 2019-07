LOMBARDIA, REGIONE E AUSTRALIA INSIEME PER OFFRIRE AI GIOVANI NUOVE OPPURTUNTA’ DI FORMAZIONE E LAVORO

SOTTOSEGRETARIO RIZZI HA INCONTRATO AMBASCIATORE E CONSOLE

“VERSO ‘WORLD ROUTES’, NOI AL TOP PER ATTRATTIVITA’ INVESTIMENTI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 luglio 20109 – Potenzialita’ di crescita nella

collaborazione gia’ in corso fra Lombardia e Australia, con

possibili importanti ricadute a livello industriale, ma anche

occupazionale e formativo per i giovani lombardi. E’ quanto

emerso dall’incontro di coordinamento, avvenuto a Palazzo

Lombardia, sull’ideale passaggio di consegne fra Adelaide e

Milano come sede di ‘World Routes’, previsto per il prossimo

autunno: la Fiera mondiale del trasporto aereo si svolgera’ nella

cittadina australiana il 21-24 settembre 2019 e all’ombra della

Madonnina dal 5 all’8 settembre 2020.

Lo stretto legame esistente fra le due realta’ territoriali e i

possibili sviluppi futuri di partnership sono stati i temi al

centro dei colloqui fra il sottosegretario regionale alla

Presidenza con delega ai Rapporti internazionali Alan Christian

Rizzi, l’ambasciatore australiano Gregory Alan French e il

console generale Sheila Lunter.

IN VOLO VERSO ‘WORLD ROUTES’ – All’incontro si e’ parlato dei

dettagli della missione lombarda, programmata in Australia

durante la rassegna internazionale, con la possibilita’ di

incontro tra le realta’ produttive regionali e quelle locali, per

sviluppare strategie di visita dei siti industriali e incubatori

di start up. “‘World Routes 2020′ e’ un’occasione importantissima

per le tante aziende lombarde del settore aeronautico – ha

sottolineato Rizzi -, ma le opportunita’ di collaborazione non si

limitano a questo settore. L’Australia e’ meta di giovani

italiani, soprattutto lombardi – ha sottolineato Rizzi – e il

sistema accademico puo’ essere integrato da progetti di

cooperazione tra atenei. Favorire lo scambio di conoscenze e

competenze e’ una delle priorita’ individuate”.

AZIENDE E GIOVANI – Durante questo primo scambio di opinioni

sono emerse grandi potenzialita’ di crescita nella collaborazione

in corso, con possibili importanti risvolti sia a livello

industriale sia occupazionale. “In termini di prospettiva – ha

chiarito Rizzi – si apre per la Lombardia l’opportunita’ di

diventare partner privilegiato con importanti ricadute

economiche per le aziende del territorio e chances di lavoro e

di crescita professionale per molti giovani. Fin dalle prossime

settimane collaboreremo insieme ai referenti australiani

presenti a Milano e in Italia per studiare iniziative concrete

che vadano in questa direzione”.

INVESTIMENTI E INTERSCAMBIO – Da ricordare che l’Australia e’ un

Paese in crescita economica da 28 anni, con importanti

investimenti in Italia. L’interscambio nel 2017 e’ stato di 4,4

miliardi di euro, con una crescita del 21 per cento sul 2016.

Nel 2018 l’aumento e’ stato del 2,8 per cento. Il bilancio

economico e’ a favore del nostro Paese con esportazioni oltre

Oceano per 4 miliardi di euro (macchinari, alimentare e mezzi di

trasporto) e importazioni di 600 milioni di euro (prodotti

agricoli e materie prime).

