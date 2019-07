Ceriano – Strepitosa Notte bianca, battuta anche la pioggia

A migliaia per le strade del centro, successo grandioso

(mi-Lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 9 luglio 2019 – Nemmeno il violento acquazzone che si è abbattuto su Ceriano tra le ore 20 e le 21 ha scalfito il successo della “Notte bianca 2019” di Ceriano Laghetto. Esclusa l’interruzione obbligata dal maltempo, il flusso di visitatori che ha riempito le vie del centro cittadino non si è mai interrotto e anzi, dopo le 21, è tornato più intenso di prima per assistere al lunghissimo cartellone di spettacoli e intrattenimenti messo a punto dall’Amministrazione comunale insieme a commercianti, gruppi e associazioni locali. La programmazione è slittata di circa quaranta minuti ma l’intero programma è stato realizzato, grazie al pronto intervento dei volontari dei diversi gruppi, rapidissimi a coprire strutture e banchi con dei teli e a riscoprirli a pioggia finita per riprendere la festa. Musica, balli, mostre, sfilate, tantissime occasioni di divertimento, incontro e partecipazione, apprezzate da migliaia di spettatori che hanno fatto le ore piccole sulle strade e nelle piazze di Ceriano. “Anche questa volta è andato tutto bene e ho incontrato moltissima gente soddisfatta del ricco programma” -sottolinea l’Assessore alla Cultura e al Tempo Libero, Romana Campi. “Anche in questa occasione devo ringraziare le tantissime persone che hanno collaborato all’ottima riuscita dell’evento, a partire dai volontari di gruppi ed associazioni, fino ai commercianti che hanno contribuito a rendere particolarmente ricca ed attraente la serata con proposte originali e offerte speciali”. Dalle esposizioni di quadri a quelle di auto, dai laboratori manuali per bambini a quelli creativi, dalla musica dal vivo ai balli di gruppo, fino all’evento clou della serata, lo spettacolo “Abba Show”, apprezzato da un pubblico di diverse generazioni. Per i più nottambuli, come sempre, anche la musica trap e il dj set fino alle ore piccole, per concludere con le immancabili brioches e il panino con la nutella. “La notte bianca di Ceriano Laghetto è l’evento fiore all’occhiello della nostra ricca estate e anche quest’anno si è confermata come evento di interesse e coinvolgimento per tutti” – aggiunge il sindaco, Roberto Crippa. “Anche da parte mia è doveroso il ringraziamento a tutte le persone che hanno collaborato alla sua ottima riuscita, dai volontari al personale delle Forze dell’ordine e della Polizia locale”.

Il divertimento però non finisce qui, continuano infatti gli appuntamenti con l’Isola Pedonale, il prossimo weekend protagonista sarà la Festa della Proloco.

