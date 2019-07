Buccinasco. Puntato dai cani antidroga: patente ritirata e manette per autista di bus Milano Parigi

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 24 luglio 2019 – Ieri sera i Carabinieri della locale stazioni coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Casatenovo (LC), durante servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza un italiano classe 1980, residente a Zibido San Giacomo (MI), conducente autobus di una compagnia privata per la tratta Milano Parigi, incensurato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

I militari lo hanno notato in via dei Mille a bordo della propria autovettura e, insospettiti dal suo atteggiamento, si sono avvicinati con i cani, che hanno incominciato a fiutare e ad avvertire i militari, che qualcosa non quadrava.

Per questo i Carabinieri hanno proceduto con perquisizione personale e veicolare trovando:

– nr. 6 dosi di cocaina, occultate all’interno di un pacchetto di sigarette;

– nr. 1 involucro contenente gr. 7 di eroina;

– materiale vario utile alle operazioni di confezionamento e pesatura.

Contemporaneamente, dopo ulteriori accertamenti, l’uomo è risultato positivo al drug test e gli è stata ritirata la patente.

Arrestato è stato processato per direttissima.

V. A.