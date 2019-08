FURTI CASE: LOMBARDIA PRIMA REGIONE PER VIGILANZA PRIVATA E ANTIFURTI

DE CORATO: 7 ‘REGOLE’ PER PROTEGGERE GLI APPARTAMENTI DAI FURTI NEL PERIODO ESTIVO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 6 agosto 2019 – “Due giovani donne arrestate mentre a

Milano tentavano di scassinare un appartamento nella zona delle

Colonne di San Lorenzo. Un tentativo di furto sventato, sempre a

Milano, in via Salomone. E, ancora, tre persone ‘acciuffate’

grazie ad un condomino che, avendo avvertito strani rumori, ha

chiamato la Polizia. Sono solo alcuni casi emblematici di questi

ultimi giorni che ci confermano essere ancora troppi i furti in

appartamento che rischiano di rovinare in modo irreparabile il

periodo di ferie estive”. Parte da questa considerazione

l’assessore regionale alla Sicurezza, Polizia Locale e

Immigrazione, Riccardo De Corato, per proporre, anche

quest’anno, alcune “piccole, ma efficaci regole” per contrastare

i furti in appartamento.

LOMBARDIA PRIMA PER IMPRESE VIGILANZA PRIAVTA – La Lombardia

risulta essere, secondo i dati del settore, al primo posto in

classifica per quanto riguarda la presenza di imprese di

vigilanza privata ed installatori dei classici sistemi di

antifurto.

LE SETTE REGOLE – Ecco, dunque, le sette regole, alla portata di

tutti, che l’assessore De Corato indica per cercare di

contrastare i furti in casa: 1) evitare di pubblicare notizie di

spostamenti sui social media; 2 )non diffondere sui social

immagini di oggetti preziosi; 3) non fare accumulare la posta

nella cassetta delle lettere; 4) non fare arrotolare lo zerbino

davanti alla porta di casa dagli addetti alle pulizie; 5)

chiudere sempre i cancelli di accesso alla strada; 6) lasciare

accesa la luce, la radio o il televisore in caso di spostamenti

brevi; 7) nel dubbio, chiamare, sempre, le Forze dell’ordine.

“L’estate – conclude Riccardo De Corato – e’ la stagione piu’

‘calda’ per quanto riguarda la sicurezza dei nostri appartamenti

e per questo l’anno scorso, insieme all’ANACI di Milano

(Associazione nazionale condomini italiani), abbiamo diramato 7

semplici regole per difendersi dai topi di appartamento nelle

settimane in cui lasciamo incustodita la nostra casa”.

Redazione