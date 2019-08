Trasporti pubblici, dal 1° ottobre biglietto unico in vendita anche nelle biglietterie Trenord

Attivo dal 15 luglio, il nuovo titolo di viaggio permette di viaggiare su tutti i mezzi pubblici dell’area metropolitana: attualmente è disponibile nelle rivendite ex SITAM (edicole, bar, tabaccherie)

(mi-lorenteggio.com) Rho, 13 agosto 2019 – Dal 1°ottobre sarà in vendita anche nelle biglietterie Trenord il “biglietto unico”, il titolo di viaggio che consente di viaggiare su tutti i mezzi pubblici dell’area metropolitana. Il nuovo Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM), entrato in vigore dal 15 luglio 2019 in sostituzione del Sistema Integrato Tariffario dell’Area Milanese (SITAM), consente di viaggiare su metropolitane, treni, autobus di 213 comuni lombardi con un unico biglietto.

Già dal 15 luglio Trenord ha consentito la validità dei titoli STIBM anche sui servizi ferroviari. In questa prima fase, il biglietto è disponibile in tutte le rivendite ex “SITAM” Movibus e Airpullman – edicole, bar e tabaccherie, come il bar della Stazione, qui l’elenco http://bit.ly/rivendite – o con l’app di ATM (https://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/Pagine/ATMMobile.aspx).

La vendita da parte di Trenord è legata alla stipula dell’Intesa prevista dal Regolamento regionale 4/2014 tra Agenzia e Regione Lombardia, che dovrà essere sottoscritta entro il 30 settembre: dal 1° ottobre biglietti e abbonamenti saranno quindi venduti anche nelle biglietterie Trenord.

Il nuovo “biglietto unico” offre la possibilità di effettuare più viaggi con lo stesso biglietto, anche di andata e ritorno, su più mezzi, nell’ambito della validità temporale e delle zone acquistate. Sono poi previste maggiori agevolazioni per gli abbonamenti e biglietti più flessibili; nuove zone di validità con l’inclusione – ad esempio – di Rho Fieramilano nella tariffa urbana di Milano (e la conseguente riduzione del biglietto da 2.50 euro a 2 euro).

Il Comune di Rho ha diverse tariffe per biglietti e abbonamenti corrispondenti alle diverse zone tariffarie utilizzate (definite per corone di 5 km intorno al nucleo centrale di Milano):

tariffe valide per muoversi nel Comune di Milano, compresa anche Rho Fieramilano (tariffa STIBM n. 1, Mi1-Mi3); costo del biglietto singolo: 2,00 €, durata 90’;

tariffe valide per muoversi nel Comune di Rho e nel Comune di Milano (tariffa STIBM n. 2, Mi1-Mi4); costo del biglietto singolo 2,40 €, durata 105’;

tariffe valide per muoversi nel Comune di Rho e nella sua zona di competenza, compresi i Comuni più vicini (tariffe STIBM n. 8, Mi3-Mi4 e n. 14, Mi4-Mi5); costo del biglietto singolo 1,60 €, durata 75’.

Tutte le tariffe e le categorie di biglietti e abbonamenti sono descritte sul sito https://nuovosistematariffario.atm.it/

Queste le rivendite di Rho dove è possibile acquistare il biglietto unico e gli abbonamenti mensili:

RHO CAPUANA C/O RHOCENTER

Cartoleria Domenica RHO GRAMSCI SNC

Edicola RHO LARGA 3

Tabaccheria RHO SAN CARLO 117

Edicola RHO CORRIDONI 36

Tabaccheria RHO CORSO EUROPA 231

Tabaccheria RHO G. CASATI 32

Tabaccheria RHO MARTIRI DELLA LIBERTÀ 2

Tabaccheria RHO EUROPA 148

Bar/Tabaccheria RHO PIAZZA LIBERTÀ 8/Stazione

Bar RHO CASTELLI FIORENZA 6

Edicola Domenica RHO EUROPA 80/3

Bar RHO G.CESARE 12/A

Tabaccheria RHO CAPUANA

Edicola RHO T. GROSSI/DE GASPERI

Edicola RHO A. RATTI 71

Tabaccheria RHO CANTU’ 20

Bar RHO CORSO EUROPA 185/A

Tabaccheria RHO DELLA CHIESA 29

Edicola RHO FIERAMILANO CENTRO SERVIZI

Edicola RHO CAVOUR ANG. LAINATE

Edicola RHO M1 RHO FIERA

Tutti i dettagli sul sito https://nuovosistematariffario.atm.it/ e sul sito www.atm.it, sulla App ATM, e al numero di telefono 02-48033035 (numero urbano a pagamento attivo tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30).