Dubbi con i funghi raccolti? Ecco dove farli controllare gratuitamente

Magenta, 26 agosto 2091 – Dubbi dopo aver raccolto i funghi? SI POSSONO PORTARE AL CONTROLLO PER ESSERE PIU' TRANQUILLO

IL SERVIZIO E’ GRATUITO

Sedi e orari di accesso libero dal 02/09/19 al 29/11/19 (negli altri periodi dell’anno su appuntamento)

Garbagnate Mil. – Via per Cesate 62 (c/o RSA Pertini – 5^ piano) Tel: 02.49510524 Lunedì mattina h. 09 – 12 giovedì pomeriggio h. 14 – 15:30

CASTANO – P.za Mazzini 43 Tel: 02.85784369 – 02.8578375 Lunedì pomeriggio h. 14 – 16

PARABIAGO – Via Spagliardi 19 Tel: 0331.498633 – 0331.498646 Lunedì pomeriggio h. 14 – 16 giovedì pomeriggio h. 14 – 16

MAGENTA – Via Al Donatore di Sangue (Palazzina I Ospedale) Tel: 02.97973404 – 02.97973407 Lunedì pomeriggio h. 14 – 16

