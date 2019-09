Busto Garolfo. Tre feriti per una violenta lite in strada: uno grave

(mi-Lorenteggio.com) Busto Garolfo, 2 settembre 2019 – Due feriti in codice giallo, ricoverati negli ospedali di Gallarate e Legnano, e un altro ferito in gravi condizioni trasportato con l’elisoccorso, giunto da Como, all’ospedale di Lecco in codice rosso, il bilancio di una violenta lite, scoppiata nella piazza antistante via Antonio Gramsci, anche con coltelli, scoppiata tra una ragazza di 24 anni, un ragazzo di 24 anni e un uomo di 48 anni.

Sul posto sono giunte anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno indagando sul movente della lite, che sarebbe da ricondurre alla gelosia.

V. A.