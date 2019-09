Vetrina dello Sport: in piazza Visconti a Rho la terza edizione

Il 7 e 8 settembre un week end ricco di eventi con le associazioni sportive

(mi-lorenteggio.com) Rho, 2 settembre 2019 – Due giorni dedicati alla promozione dell’attività sportiva in tutte le sue forme: sabato 7 e domenica 8 settembre torna in piazza Visconti a Rho la “Vetrina dello Sport”, manifestazione giunta alla terza edizione, con gazebi informativi, banchetti, esibizioni e dimostrazioni.

L’organizzazione è curata da un gruppo di lavoro formato da associazioni sportive rhodensi, che hanno dato l’adesione per la partecipazione all’iniziativa in questione, supportati da alcuni componenti dell’esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport.

Così commenta l’Assessore allo Sport Andrea Orlandi: “La Vetrina dello Sport è un momento aperto a tutti i cittadini per conoscere le proposte delle tante associazioni impegnate in ambito sportivo: una grande ricchezza del territorio che è giusto mettere in luce. Come Amministrazione abbiamo puntato a migliorare i nostri impianti sportivi con un investimento di oltre 3,2 milioni di euro negli ultimi 3 anni, perché riconosciamo l’importanza dello sport e la presenza di un mondo associativo vivace e sempre in sviluppo. Ringrazio per l’impegno e la collaborazione le associazioni e la Consulta Cittadina dello Sport, che risultano risorsa fondamentale per l’organizzazione dell’evento. Invito i rhodensi di ogni età a cimentarsi nelle numerose attività”.

Questo il programma delle due giornate:

Sabato 7 settembre

Ciclistica Biringhello 10 – 10.30

Inline 360 10.30 – 11.00

Planet Dance 11 – 11.30

San Carlo 11.30 – 12.00

Kodokan Rho 12 – 12.30

CMB Rho 12.30 – 13.00

Pausa 13 – 14.30

Rugby Rho 14.30 – 15

Gio Sport 15 – 15.30

New Kankudojo 15.30 – 16

Judo Club Rho 16 – 16.30

Judo Club Rho 16.30 – 17

ASD tennis senza Barriere 17 – 17.30

Skating Rho 17.30 – 18

In ballet 18 -18.30; 18.30 – 19

Domenica 8 settembre

In Ballet 10 – 10.30

Inline 360 10.30 – 11

Rugby Rho 11 – 11.30

Judo Club Rho 11.30 – 12

New Kankudojo 12 – 12.30

ASD Giosport 12.30 – 13

Pausa 13 – 14.30

San Carlo 14.30 – 15

CMB Rho 15 -15.30

Kodokan Rho 15.30 – 16

Planet Dance 16 – 16.30

ASD tennis senza Barriere 16.30 – 17

Skating Rho 17 – 17.30; 17.30-18

Le Associazioni e Società Sportive che hanno aderito all’iniziativa sono:

CICLISTICA BIRINGHELLO

CMB RHO

DOJO KARATE RHO

GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979

GIOSPORT

IN BALLET

IN LINE 360

JUDO CLUB RHO

KODOKAN RHO

LUCERNATE PALLAVOLO RAGAZZI

NEW KANKUDOJO

PALLAVOLO RHO

PLANET DANCE

POL. SAN CARLO

RITMICA RHO

RUGBY RHO

SAN PAOLO RHO

SCUOLA SPORTIVA ATLETICA.IT

SESAMO Onlus – INSIEME PER I DIVERSAMENTE ABILI

SKATING RHO

TENNIS SENZA BARRIERE

Quest’anno hanno aderito all’iniziativa anche associazioni con un importante ruolo sociale svolto a favore della cittadinanza e spesso presenti alle iniziative sportive territoriali:

AVIS RHO

PROTEZIONE CIVILE

RHO SOCCORSO