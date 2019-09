Corsico. Incidente nella notte lungo il Naviglio, 4 feriti

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 8 settembre 2019 – Due feriti portati all’ospedale San Carlo e due feriti portati all’ospedale San Paolo di Milano, fortunatamente tutti in codice verde, il bilancio di un incidente avvenuto stanotte intorno alle ore 3.00 in via Vittorio Emanuele II, all’altezza del civico 58, per un incidente tra due vetture. Due ragazze di 22 e 25 anni e due uomini di 28 e 32 anni soccorsi da quattro ambulanze e dai Carabinieri, che hanno compiuto anche tutti i rilievi dell’incidente.

Redazione