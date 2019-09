A San Siro va in scena Inter-Lazio

Milano, 13 settembre 2019 – Inter-Lazio è indubbiamente la sfida di cartello della quinta giornata di Serie A 2019-2020. Il match del turno infrasettimanale è in programma a San Siro mercoledì 25 settembre 2019 alle 21:00. Quella tra nerazzurri e biancocelesti, legati da un saldo gemellaggio fuori dal campo, è una sfida che nelle ultime stagioni ha sempre ricoperto una grande importanza, specialmente nell’ottica dell’obiettivo qualificazione alla Champions League.

Inter-Lazio sarà un match certamente palpitante e ricco di colpi di scena. Saranno in tanti gli appassionati che approfitteranno di alcune tra le più interessanti quote della Serie A per questo incontro per il quale i bookmakers vedono favorita la squadra di casa. Nonostante ciò anche la quota della Lazio, seppur più alta, suggerisce che la partita potrebbe essere aperta ad ogni tipo di scenario, anche per questo ci si possono aspettare goal e grandi giocate da entrambe le parti.

Come dimenticare l’epilogo di stagione nel campionato 2017-2018, quando dopo aver pareggiato 0-0 nel girone d’andata, Lazio e Inter si ritrovarono all’Olimpico a giocarsi il quarto posto, valevole per la qualificazione diretta alla fase a gironi di Champions in quello che fu un autentico spareggio. In quel caso a sorridere fu la formazione all’epoca allenata da Luciano Spalletti che riuscì a imporsi 2-3 in casa dei capitolini. Quei tre punti permisero ai milanesi di agganciare la Lazio e ottenere la qualificazione grazie al vantaggio negli scontri diretti.

Oggi l’Inter è una squadra profondamente diversa da quella che due campionati fa strappò la qualificazione alla Lazio. In panchina non c’è più Spalletti, con cui le strade si sono divise al termine dello scorso campionato dopo un’altra sofferta qualificazione alla Champions League. Il nuovo tecnico dell’Inter è Antonio Conte, l’uomo scelto dal Gruppo Suning per riportare i nerazzurri a competere ad altissimi livelli. In attacco non c’è più Mauro Icardi, ceduto durante l’ultimo giorno di mercato ai francesi del Paris Saint-Germain al termine di una telenovela che definire infinita è riduttivo. Al posto dell’argentino oggi c’è Romelu Lukaku, il nuovo numero 9 prelevato dal Manchester United e già entrato nel cuore dei tifosi nerazzurri grazie a un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello dell’ex capitano. Il colosso belga, tuttavia, non è il solo acquisto importante effettuato dall’Inter: alla Pinetina sono arrivati altri rinforzi di assoluto livello come Alexis Sanchez, l’esperto Diego Godìn e Stefano Sensi, protagonista di un avvio di stagione davvero importante.

Se l’Inter ha cambiato tanto, la dirigenza della Lazio ha invece optato per una linea conservativa. I biancocelesti hanno preferito non smantellare il proprio organico e hanno via via confermato i propri elementi più importanti. Il primo tassello da cui è partito Lotito è stato la conferma di Simone Inzaghi, tecnico che a un certo punto sembrava sul punto di concludere il suo ciclo alla guida della Lazio e che invece è stato convinto a rimanere da un progetto considerato ambizioso. Oltre a Inzaghi è rimasto a Roma anche Sergej Milinkovic-Savic, nonostante fosse cercato da mezza Europa: la conferma del serbo può essere considerato un vero e proprio colpo di mercato, anche perché in questa stagione sembra partito forte sin dall’inizio. L’organico si è poi arricchito di una pedina importante come Manuel Lazzari, impadronitosi della fascia destra. Oltre all’ex SPAL in biancoceleste sono arrivate anche le classiche scommesse di Tare come Vavro e Jony che devono ancora dimostrare il proprio valore.

