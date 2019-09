(mi-Lorenteggio.com) Settimo Milanese, 16 settembre 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.40, in piazza Don Milani, un bambino è caduto dalla bici, per cause in fase di accertamento, riportando serie ferite. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, ma, è stato portato in ambulanza in codice giallo all’Ospedale Sacco di Milano.

V. A.