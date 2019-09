ACCREDITAMENTO SANITA’, GALLERA: RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE RICONOSCE UTILITA’ DEL PERCORSO AVVIATO DALLA GIUNTA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2019 – “Il Consiglio regionale, attraverso la

risoluzione approvata oggi, riconosce l’utilita’ del percorso

avviato dalla Giunta regionale a inizio anno in termini di

accreditamento delle strutture sanitarie private, che si avvale

di un gruppo di lavoro specifico e qualificato”.

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera

commenta cosi’ il semaforo verde alla risoluzione sulle procedure

di accreditamento degli erogatori di servizi socio sanitari

privati espresso oggi dal Consiglio Regionale.

“Il sistema di Welfare della Lombardia – aggiunge Gallera –

esprime la propria eccellenza grazie al connubio equilibrato e

trasparente fra erogatori pubblici e privati accreditati.

Proprio al fine di implementare i requisiti per la

contrattualizzazione di questi erogatori, la Direzione Generale

Welfare ha istituito, gia’ ad inizio anno, un apposito Gruppo di

Lavoro con la partecipazione di professionisti del settore

giuridico e legale delle Agenzie per la Tutela della Salute. La

Risoluzione approvata dal consiglio regionale ha raccolto e

fatto proprie le indicazioni e le osservazioni formulate dallo

stesso Gruppo di lavoro. Esprimo pertanto piena soddisfazione

per il voto favorevole”.

Redazione