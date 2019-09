CANTURINA BIS: 1,3 MILIONI PER LA TANGENZIALE CANTU’ – CUCCIAGO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2019 – Uno stanziamento di 1,3 milioni di euro

per realizzare la Canturina Bis tra Cantu’ e Cucciago. Lo prevede

una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta

dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’

sostenibile, Claudia Maria Terzi. Il costo complessivo di

quest’opera ammonta a 2,6 milioni di euro: la parte restante e’ a

carico della Provincia di Como.

TERZI: INFRASTRUTTURA ATTESA DAL TERRITORIO – “Si tratta di

un’opera molto attesa dal territorio – ha spiegato Terzi – e che

potra’ contribuire a rendere piu’ fluida la viabilita’, migliorando

la qualita’ della vita dei cittadini. Come Regione continuiamo a

fare la nostra parte: abbiamo raccolto l’istanza e messo in

campo risorse significative”.

TURBA: INFRASTRUTTURA CHE PRODURRA’ BENEFICI – “Un provvedimento

importante – ha aggiunto il sottosegretario Fabrizio Turba –

fortemente voluto dal territorio, con il quale ci siamo

confrontati in piu’ occasioni. Certamente produrra’ benefici a

quei tanti cittadini che ogni giorno percorrono quel tratto di

strada per recarsi da casa al lavoro e viceversa. Un’ulteriore

dimostrazione dell’attenzione che Regione Lombardia riserva al

Comasco che, per la sua dinamicita’ economica ed imprenditoriale,

e’ certamente strategico per tutta la Lombardia”.

L’OPERA – Il progetto prevede la realizzazione di un tratto

stradale in sede nuova della lunghezza di circa 1 km. La nuova

infrastruttura parte dalla rotatoria esistente in corrispondenza

dell’incrocio tra la SP 27 ‘di Cucciago e Cassina Rizzardi’ e la

SP 28 ‘Luisago – Senna – Lipomo’, al confine tra i Comuni di

Cantu’ e Cucciago, quindi si snoda verso Sud fino ad innestarsi

sulla SP 34 ‘Cantu’- Asnago’ (Corso Europa).

CONVENZIONE TRA REGIONE E PROVINCIA – La delibera approva lo

schema di convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Como

per la Variante tra Cermenate e Como con connessione a Cantu’

(Lotto 2 collegamento SP 27 – SP34).

