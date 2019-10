Al MAC di Lissone la rassegna «Suoni e Culture» con il Maestro Roberto Porroni

(mi-Lorenteggio.com) Lissone, 5 ottobre 2019 – A partire dal mese di ottobre, all’interno della splendida cornice del Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, prenderà il via la rassegna “Suoni e Culture”: un evento ormai tradizionale, giunto alla decima edizione ma sempre richiestissimo dal pubblico, suddiviso in quattro prestigiosi appuntamenti, interamente dedicato alle musiche tradizionali del mondo.

Nelle serate di giovedì 10 e 17 ottobre, 7 e 14 novembre, il Maestro Roberto Porroni dell’Associazione Musicale Duomo di Milano, noto esponente del concertismo chitarristico, proporrà uno spettacolo unico volto a promuovere la ricchezza e le peculiarità delle suggestive musiche tradizionali dei vari Paesi stranieri coinvolti.

Per l’occasione, è prevista anche un’iniziativa volta a coinvolgere le scuole secondarie di primo e secondo grado presenti sul territorio lissonese; sarà chiesto infatti alle classi partecipanti di preparare un video della durata di cinque minuti su due temi a scelta: “Ambiente e territorio” e “Brianza: Radici e Tradizioni”. Il video vincitore sarà presentato nell’evento conclusivo del 14 novembre, accompagnato da una colonna sonora creata appositamente dal Maestro Roberto Porroni.

“Suoni e Culture” fa parte di una proposta più ampia dedicata alla musica che giunge quest’anno alla X edizione e, dopo l’esito positivo dell’anno 2018 con “Un viaggio in musica”, promette sicuramente un altrettanto successo di pubblico. Come nella passata edizione, l’ingresso è a pagamento al prezzo di € 3,00 e sono previsti biglietti singoli oppure un abbonamento al costo di € 10,00 (verifica sul sito per favore) per tutte e quattro le serate.

“Come amministrazione il nostro obiettivo è sempre quello di valorizzare e promuovere ogni forma artistico-culturale, ricorrendo spesso allo sviluppo di progetti interdisciplinari – commentano il Sindaco di Lissone Concettina Monguzzi e l’assessore alla Cultura Alessia Tremolada – Il MAC di Lissone si presta ad eventi di questo tipo e realizzare una rassegna musicale all’interno di un museo crediamo sia sempre una sfida per gli organizzatori e un richiamo stimolante per la cittadinanza a vivere serate coinvolgenti tra capolavori artistici e performance musicali di pregio”.

