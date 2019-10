M5S: MOZIONE CATALOGNA? BECERA VISIBILITA’ SENZA POLITICA CONDIVISA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2019 – L’ottobre caldo della Catalogna ha investito anche l’Aula del Consiglio regionale della Lombardia. La mozione presentata dalla Lega ha toni e contenuti che sono offensivi nei confronti di uno stato democratico che appartiene alla Unione Europea. “La modalità con cui la Lega ha presentato questa mozione farcendola di termini inappropriati – questo il commento della consigliere Monica Forte – questa modalità non ha nulla a che vedere con la volontà di trovare una difesa sul diritto di autodeterminazione dei popoli. La lega fa solo per visibilità ma senza interessarsi dei contenuti, se avesse davvero voluto uscire con una mozione condivisa avrebbe cercato prima un confronto e poi avrebbe accettato gli emendamenti presentati, di buon senso e condivisibili. Solito metodo, la Lega fa solo becera comunicazione politica e non cerca mai la condivisione politica nell’Aula consiliare che invece abbiamo cercato di trovare fino all’ultimo”. Anche Marco Fumagalli, capogruppo del M5S di Regione Lombardia, dichiara: “Fermo restando il diritto di autodeterminazione dei popoli la solidarietà deve essere espressa in modo da favorire il dialogo e non con una aggressività verbale tale da rendere il testo non solo non condivisibile, ma interpretabile come un gesto di ostilità da parte della Lombardia nei confronti della Spagna. Siamo democratici e pacifisti e certi toni gli lasciamo ad altri. Ci auguriamo che prevalga il dialogo e che in Spagna e in Catalogna si possa addivenire ad una soluzione pacifica della situazione”.