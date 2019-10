BANCO ALIMENTARE,BOLOGNINI: COINVOLGIAMO PIU’ AZIENDE, RETE GENEROSITA’ DIVENTI ANCORA PIU’ AMPIA

ASSESSORE HA VISITATO OGGI LA STRUTTURA RICETTIVA A MUGGIO’ (MB)

“NUMERI IMPORTANTI PER LA SOLIDARIETA’, MA POSSIAMO CRESCERE”

(mi-Lorenteggio.com) Muggiò, 17 ottobre 2019 – “Cercheremo di coinvolgere ancora piu’

realta’ nel privato sociale e tra le aziende, perche’ la rete di

generosita’ sia ancora piu’ ampia. Ogni giorno distribuisce

l’equivalente di 105 mila pasti e ogni euro donato permette al

banco di distribuire 21 pasti. Numeri significativi e

importanti, ma ci siamo detti che si puo’ fare ancora di piu’ e

meglio”. Lo ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali,

abitative e Disabilita’ Stefano Bolognini, che, oggi, ha voluto

incontrare Dario Boggio, presidente dell’Associazione ‘Banco

Alimentare’ della Lombardia, e Marco Magnelli, direttore della

struttura brianzola. Il Banco il 3 marzo ha compiuto 30 anni.

SOLIDARIETA’ E NUMERI IMPORTANTI – Quest’anno la Colletta del

Banco Alimentare e’ prevista il 30 novembre. Con questa giornata

– che nel 2018 ha coinvolto circa 40.000 volontari – il Banco

riesce a raccogliere il 10 per cento di quanto redistribuisce in

un anno in Lombardia a chi ha bisogno. Cifre da record, che in

un anno diventano importanti: 19.170 tonnellate di cibo

distribuito, l’equivalente di 105 mila pasti al giorno per 365

giorni, 755 aziende fornitrici e 1.187 strutture caritative

convenzionate. Il Banco Alimentare lombardo e’ operativo ogni

giorno a Muggio’ (MB) per sostenere la piu’ grande iniziativa

‘sociale’ di ristorazione in Italia. “Una realta’ importante per

il contrasto dello spreco alimentare – ha commentato Bolognini –

e al recupero delle eccedenze a fini caritativi. Regione

Lombardia sostiene da anni, attraverso una legge specifica,

questa attivita’. Tante le progettualita’ in vista, oggi abbiamo

riflettuto su cosa si possa fare, ci sono tante iniziative e

soggetti con cui fare ancora di piu’ e meglio”.

COINVOLGERE ANCORA PIU’ AZIENDE – “L’aiuto di Regione Lombardia

per noi e’ fondamentale – ha sottolineato il presidente Dario

Boggio – per estendere la nostra esperienza coinvolgendo nuove

realta’ distributive e industriali, affinche’ lo spreco diventi

sempre piu’ dono. Vorremmo estendere le nostre esperienze

migliori in tutta la Regione e aumentare la tipologia di

raccolta. Ridurre gli sprechi e allargare l’offerta di cibo

aumentando il numero delle merceologie”.