Milano. Bimbo di sei anni cade dalla tromba delle scale, grave al Niguarda

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 ottobre 20198 – Stamane, alle ore 9.45, nella scuola elementare Pirelli, in via Goffredo da Bussero 9, in zona Fulvio Testi, un bambino di sei anni è precipitato nella tromba delle scale cadendo a terra, dopo un volo di circa 6 metri.

Sul posto è giunta un’automedica e un’ambulanza, che hanno trasportato il bambino all’ospedale Niguarda di Milano, in gravi condizioni in codice rosso.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica di quanto è avventuo.

V. A.