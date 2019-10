ROGOLO/SO, PRESENTATO A PALAZZO LOMBARDIA IL BORGO VINCITORE DELLA SOCIAL CALL FOTOGRAFICA DEDICATA ALL’ECOLOGIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 ottobre 2019. ‘Un sentiero nel nostro bosco’ e’ il

titolo del progetto che ha fatto vincere al Comune di Rogolo

(So) il concorso della ‘social call’ fotografica dedicata

all’ecologia lanciata in occasione della Giornata del Verde

Pulito a cui hanno partecipato 168 Comuni in Lombardia. Un

progetto che ha dato l’opportunita’ al piccolo paese, di soli 500

abitanti, di far conoscere e raccontare il proprio territorio,

con le sue peculiarita’ e caratteristiche, oggi al Belvedere di

Palazzo Lombardia.

La Giornata del Verde Pulito, istituita nel 1991, e’ ormai un

appuntamento tradizionale che Regione Lombardia promuove ogni

anno per sensibilizzare i cittadini rispetto ai temi ambientali

e creare sinergie tra comitati ed enti locali per sviluppare

iniziative di vario genere.

Nel corso del convegno ‘Rogolo for green. Rogolo for Future’ la

parola chiave e’ stata l’ambientalismo, ovvero la

sensibilizzazione dei cittadini e degli studenti verso un tema

importante e strategico, attraverso attivita’ educative

pragmatiche, che costituiscono esempi concreti di rispetto per

l’ambiente e sostenibilita’, grazie alla partecipazione di tutti.

OCCASIONE PER CAPIRE LEGAME PICCOLE COMUNITA’ E AMBIENTE – “E’

stata una buona idea – ha spiegato l’assessore all’Ambiente e

Clima Raffaele Cattaneo – quella di accompagnare la Giornata del

Verde Pulito con questo concorso fotografico che rinnoveremo

anche in futuro e che Rogolo si e’ aggiudicato. E’ stata infatti

l’occasione per capire quanto e’ prezioso il ruolo dei piccoli

Comuni e forte il senso di appartenenza al proprio territorio e

alla qualita’ dell’ambiente che lo caratterizza per queste

piccole comunita'”.

PASSIONE E PROFESSIONALITA’ AL SERVIZIO DEL TERRITORIO –

“Complimenti per il lavoro portato avanti dal sindaco di Rogolo,

in collaborazione con la Protezione civile, gli Alpini e i

cittadini, per la tutela del verde del proprio territorio.

Quello che ha fatto Rogolo – ha sottolineato l’assessore alla

Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni Massimo Sertori – e’

meritorio e dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione

creando tutte le condizioni per il raggiungimento

dell’obiettivo. Sono un grande sostenitore dei Piccoli Comuni e

dei sindaci che li guidano, mettendo a disposizione la propria

professionalita’ e passione per la collettivita’. E Rogolo con i

suoi 500 abitanti e’ un’entita’ che merita di essere preservata e

valorizzata”.



