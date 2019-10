NUOVE ATTIVITA’ PER BAMBINI E FAMIGLIE ALLA BIBLIOTECA DI MORANDO

Festa di inaugurazione delle attività

Sabato 26 ottobre 2019

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 ottobre 2019 – La Biblioteca di Morando arricchisce il ventaglio di attività offerte con una serie di nuovi servizi e iniziative creative e culturali aperte ai cittadini, in collaborazione con Nitrato Srl e Passato Prossimo Onlus, diventando sempre di più un luogo di cultura attiva e partecipativa tra pagine e pellicola. Tra i nuovi servizi, l’innovativa videoteca di Morando, che darà la possibilità di consultare in loco e in streaming i titoli del catalogo homevideo di Cineteca e dei filmati storici conservati presso l’archivio filmico.

Sabato 26 ottobre alle ore 11 inaugurazione delle attività: presentazione del progetto e delle iniziative con aperitivo.

PROGRAMMA COMPLETO DELLE NUOVE ATTIVITA’

La Biblioteca di Morando si rinnova e dà il via ad una nuova e diversificata offerta culturale mettendo in campo attività dedicate a utenti diversi: adulti, giovani dai 18 ai 35 anni, bambini in età scolare e prima infanzia, famiglie.

Il progetto, presentato da Fondazione Cineteca Italiana e realizzato nell’ambito del piano Cultura Futuro Urbano promosso da MiBACT , vede il sostegno dell’ente profit Nitrato srl e dell’ente non profit Passato Prossimo Onlus, associazione da sempre promotrice di attività di gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali quali archivi e biblioteche.

Le attività proposte hanno finalità ricreative e partecipative e sono volte a creare una sempre più ampia conoscenza del patrimonio della biblioteca, attraverso strumenti nuovi e non convenzionali.

Il progetto si propone anche di ampliare l’offerta culturale per gli abitanti della vasta area nel quale la biblioteca opera, che ingloba diversi quartieri milanesi, diventando luogo privilegiato per attività culturali e creative anche in orari di non consueta apertura della biblioteca, inclusi pomeridiani e serali, giorni prefestivi e festivi. Un invito quindi a costruire nuove opportunità per il miglioramento sociale ed economico, anche attraverso il coinvolgimento di imprese culturali e creative, artisti, attori, musicisti e diverse altre figure professionali come archivisti, fotografi, insegnanti.

Non mancherà inoltre l’impegno ambientale, con proposte che affronteranno tematiche legate alla salvaguardia dell’ambente, ai rischi del riscaldamento globale e alla possibilità di sviluppo di stili di vita maggiormente sostenibili. Il progetto crea le condizioni per lo sviluppo di associazioni e imprese culturali e creative di comunità promuovendo interventi per la rigenerazione del territorio, anche attraverso lo sviluppo di eventi culturali in spazi precedentemente inutilizzati restituiti alla comunità.

LE INNOVATIVE ATTIVITA’ DELLA BIBLIOTECA DI MORANDO

Le attività, che prenderanno avvio dal mese di ottobre 2019, saranno totalmente gratuite e permetteranno alle famiglie di incontrarsi, incentiveranno la socializzazione fra gli abitanti di quartiere e le diverse generazioni, offriranno spunti di sviluppo professionale nel costruire i presupposti per una carriera nella conservazione del patrimonio culturale.

Per avvicinare un pubblico sempre nuovo e le famiglie alla lettura e alle grandi opportunità che offre la biblioteca verranno proposti laboratori artistici e di inglese che useranno materiali cinematografici e libri messi a disposizione dalla biblioteca e laboratori di musico-terapia con le colonne sonore del cinema.

Verranno poi proposti eventi culturali di ogni sorta come proiezioni, lezioni di yoga, seminari su grandi registi e sulla critica cinematografica.

Sul fronte delle nuove tecnologie, la scienza archivistica, i temi della conservazione materiali e beni culturali verrà avviata una raccolta di album e fotografie degli abitanti del quartiere che verranno digitalizzate e proposte in una mostra collettiva, un percorso di ricostruzione della memoria storica attraverso le nuove tecnologie che metterà in comunicazione diverse generazioni.

Saranno inoltre attivati nuovi servizi bibliotecari aggiuntivi: lo spazio compiti, le biblio-merende con letture per l’infanzia, servizi dedicati ai bambini, che possono così entrare in contatto col mondo della biblioteca, e l’innovativo servizio di videoteca.

LA VIDEOTECA DI MORANDO

Fondazione Cineteca Italiana apre ai cittadini il proprio patrimonio di titoli del catalogo homevideo e di filmati storici conservati presso l’archivio filmico digitalizzato da Nitrato Srl, tramite un nuovo servizio esclusivo: la videoteca di Morando. La videoteca dà accesso a una vasta library di film consultabili in biblioteca da una postazione dedicata. Al momento sono presenti nel catalogo più di 500 titoli, e ogni settimana verranno caricati almeno 20 nuovi film. Oltre alla consultazione in loco di DVD e Blu-ray, la videoteca offre anche un servizio streaming, grazie al quale, previa registrazione, si potranno visionare online filmati esclusivi, restaurati e digitalizzati appositamente dal MIC Lab di Cineteca Italiana.