Lissone. Un pullman-navetta gratuito per lo shopping natalizio in centro città

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 4 dicembre 2019. Un modo facile e gratuito per raggiungere il centro storico dove poter effettuare lo shopping natalizio senza l’ansia di dover cercare un posto dove parcheggiare.

Per la prima volta a Lissone, in occasione delle festività natalizie sarà attivato un pullman-navetta che consentirà di raggiungere comodamente il Centro storico lasciando l’auto nelle aree di sosta di Piazzale Mercato e della Stazione Ferroviaria.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale di Lissone per facilitare l’accesso al centro storico della città collegandolo gratuitamente con due ampie aree di sosta, prenderà il via sabato 7 dicembre e si ripeterà in occasione dei 3 weekend che anticiperanno l’arrivo del Natale. Il pullman navetta sarà quindi attivo a dicembre nei giorni 7 e 8, 14 e 15, 21 e 22.

Previsto un servizio navetta gratuito che collegherà i Parcheggi della Stazione FS e di Piazzale degli Umiliati (Area Mercato) con il Centro Storico con corse ogni 30 minuti. Il servizio sarà attivo dalle 15 alle 19, solo nelle giornate sopra citate.

La navetta seguirà questo itinerario, con fermate intermedie in prossimità del Centro storico: Piazzale degli Umiliati, via Volturno, via Matteotti, via Dante, via Aliprandi, via Origo, via Gramsci, via Garibaldi, via Giuliani, via Guidoni, Stazione FS. Da qui attraverso via Matteotti, farà ritorno in Piazzale degli Umiliati da dove riprenderà le corse.

Per salire a bordo, sarà sufficiente farsi trovare in prossimità dell’indicazione delle fermate che verranno debitamente segnalate nelle zone interessate; in particolare, la navetta fermerà in via dei Mille (lato Piazza Mercato), via Volturno, via Matteotti, via Aliprandi, via Gramsci, via Garibaldi, via Giuliani e fronte Stazione Ferroviaria FS dove già sostano gli altri autobus di linea.

“Abbiamo pensato di istituire una navetta di trasporto urbano per venire incontro alle esigenze dei cittadini e per favorire gli spostamenti verso il nostro Centro storico – commenta Alessandro Merlino, assessore al Marketing Territoriale – Durante il periodo delle feste di Natale, inevitabilmente la circolazione e la ricerca di un posto auto diventano più complicati da gestire. Con l’istituzione di una navetta gratuita cerchiamo di invogliare i cittadini a lasciare l’auto un po’ più distante dal Centro storico e a servirsi del mezzo pubblico così da rendere un servizio alla viabilità e all’ambiente”.

Redazione