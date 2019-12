PIAZZE APERTE. DOMANI LA FESTA DI NATALE PER L’INAUGURAZIONE DI PIAZZA BELLOVESO

A Niguarda la riqualificazione con il contributo di Comitato di Quartiere e Commercianti: installazioni e attività per grandi e bambini

Milano,13 dicembre 2019 – Niguarda si prepara a un sabato di festa per celebrare il Natale e dare il benvenuto alla nuova Piazza Belloveso, riqualificata dall’Amministrazione nell’ambito del progetto di urbanistica tattica “Piazze Aperte”.

Il Comitato di Quartiere Niguarda e l’Associazione Commercianti e Artigiani Ascoart Niguarda – firmatari del Patto di Collaborazione “Piazza Aperta Belloveso”, insieme a VAS Verdi Ambiente, Società Onlus e Colorificio Sammarinese – organizzano per domani una serata all’insegna dell’arte, delle luci e della musica. Il “Green Christmas” si accenderà alle 18.45, con l’inaugurazione delle installazioni di Caterina Tosoni, artista che lavora sul riutilizzo della plastica e che donerà alla piazza un albero di Natale per tutto il periodo delle feste. Seguiranno attività per grandi e bambini, con musiche natalizie, elfi di Babbo Natale, panettone vin brulé per tutti. L’intrattenimento continuerà anche nella giornata di domenica.

Il momento di festa di sabato sarà l’occasione per far conoscere al quartiere il volto della nuova piazza: i colori giallo, azzurro e blu al posto dell’asfalto grigio, tavoli e panchine al posto delle auto parcheggiate irregolarmente, Belloveso si presenta oggi come un nuovo luogo di socialità nel cuore di Niguarda, incastonato tra una scuola, una biblioteca, un giardino e la chiesa.

L’intervento dell’Amministrazione, realizzato nell’ambito di “Piazze Aperte” in collaborazione con Bloomberg Associates e GDCI-Nacto e, per quanto riguarda la vernice, di Colorificio Sanmarinese, è frutto del confronto con il Comitato di quartiere Niguarda e i cittadini e della necessità emersa di un luogo da vivere.

“Una nuova piazza restituita ai cittadini e ai bambini che da oggi possono uscire in maggior sicurezza da scuola- dichiarano gli assessori Marco Granelli (Mobilità), Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Lorenzo Lipparini (Partecipazione) -. Abbiamo ascoltato il territorio e realizzato un progetto il più possibile aderente alle esigenze espresse, come sempre valuteremo nei prossimi mesi l’impatto dell’intervento sul quartiere ma vedere questo spazio pubblico liberato dalle auto e animato da tante persone crediamo rappresenti già un risultato importante. Ringraziamo il Comitato e i Commercianti per l’organizzazione della festa”.

I principali interventi sono stati realizzati con l’obiettivo di incrementare lo spazio pedonale a favore della fruibilità in sicurezza della piazza e consentire la posa di tavoli, panchine, rastrelliere. In particolare, è stato istituito il senso unico da via Bauer verso via Sant’Agostino con l’introduzione del limite di velocità a 30 Km/h; sono stati razionalizzati gli incroci e creati nuovi marciapiedi per migliorare gli attraversamenti pedonali, è stata regolarizzata la sosta delle auto e inseriti due stalli per il carico/scarico merci; definita l’area della prima stazione di BikeMi di Niguarda, che verrà installata nelle prossime settimane; inserito uno stallo di sosta per bus turistici su via Bauer che risponda alle esigenze della parrocchia e della scuola nei momenti di necessità con funzione di sosta libera per il restante tempo.

E il progetto “Piazze Aperte” continua. Gli uffici competenti dell’Amministrazione stanno lavorando all’analisi delle 65 proposte presentate da cittadini, comitati e associazioni per stabilirne il grado di fattibilità e individuare gli interventi da realizzare nel 2020.