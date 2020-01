Trezzano. Al via ciclo di incontri sulla Salute: saperne di più per curarsi meglio

Al via il 22 gennaio il ciclo di incontri organizzato dall’Amministrazione comunale al Centro Socio Culturale e curato dal dott. Piero Bernava, con esperti in medicina e salute. Appuntamenti da non perdere per acquisire consapevolezza e informazioni utili

Trezzano sul Naviglio, 18 gennaio 2020 – Un ciclo di incontri sul tema della salute e della medicina, sulla prevenzione, la corretta informazione. Per saperne di più e curarsi meglio.

L’Amministrazione comunale organizza la rassegna “Salute: saperne di più per curarsi meglio”, curata dal dott. Piero Bernava. Molti i temi affrontati, dall’odontoiatria infantile al rischio di malattie oculari per l’utilizzo di tablet e smartphone, alla corretta informazione sui vaccini, alla prevenzione in tema di tumori, diabete, ipertensione.

“Dopo l’invito a una conferenza nella vicina Cusago – spiega Cristina De Filippi, assessore alle Politiche ambientali e agli Eventi – abbiamo pensato potesse essere di grande interesse anche per i nostri cittadini poter incontrare medici ed esperti e acquisire maggiore consapevolezza sul tema della salute. La nostra Amministrazione ha aderito al programma ‘Cities Changing Diabets’ che ha l’obiettivo di valutare l’impatto dell’urbanizzazione sulle malattie croniche come diabete e obesità: ne parleremo nel mese di maggio e concluderemo la rassegna con la ‘Giornata della Salute’ al Parco del Centenario organizzata con la ProLoco e tante associazioni. Il primo incontro, il 22 gennaio, sarà di grande interesse soprattutto per i genitori, si parlerà di odontoiatria infantile. Vi aspettiamo”.