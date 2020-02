Le auto finaliste del premio Car of the Year esposte e in prova a Milano CityLife e Courmayeur

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 febbraio 2020 – Milano CityLife Shopping District e Courmayeur saranno quest’anno i palcoscenici italiani del prestigioso premio Car of the Year, l’evento che dal 1964 premia la vettura più interessante dell’anno, organizzato da sette testate europee e per l’Italia rappresentato dal mensile di settore Auto. Le sette auto finaliste saranno esposte da venerdì 7 a domenica 9 febbraio in Piazza Tre Torri all’interno di CityLife Shopping District a Milano, location partner inoltre della seconda tappa dell’esposizione che si terrà dal 14 al 16 febbraio nella centralissima piazza dello Chalet de l’Ange a Courmayeur in una delle località più esclusive della Valle d’Aosta e parte del circuito Best of the Alps. La novità di quest’anno riguarda infatti la scelta della località di Courmayeur che ospita l’evento Car of the Year per la prima volta e accoglie le vetture finaliste al centro della rinomata località sciistica valdostana. Come di consueto anche quest’anno gli appassionati avranno la possibilità di poter provare le vetture finaliste in entrambe le località nelle giornate di sabato e domenica registrandosi sul sito www.auto.it/coty oppure direttamente al desk al centro dell’esposizione delle vetture.

Il sabato 15 febbraio alle ore 20:00 all’interno della lounge dello Chalet de l’Ange si terrà anche un incontro aperto al pubblico dove i giornalisti di Auto, esperti e responsabili di Case auto parleranno di New Mobility.

Il premio Car of the Year viene organizzato da 55 anni da sette prestigiose testate internazionali e la validità è assicurata dall’ampio numero di votanti, ben 60 giornalisti di 22 paesi che dopo aver analizzato le trenta candidate selezionano le sette finaliste. La votazione definitiva e la conseguente elezione della vincitrice avverrà lunedì 2 marzo in occasione del Salone dell’auto di Ginevra. Gli appuntamenti di Milano e Courmayeur sono quindi un teorico avvicinamento verso la città svizzera dove verrà eletta la vettura dell’anno 2020.

BMW Serie 1, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 e Toyota Corolla. Sono queste le vetture finaliste che gli appassionati troveranno esposte di cui potranno avere maggiori informazioni da parte dei giornalisti della testata Auto e che potranno provare a Milano e Courmayeur insieme agli istruttori del Centro Guida Sicura ACI-SARA. Sono vetture tecnicamente all’avanguardia e meritevoli di questa menzione di finaliste, sul sito di Auto.it sarà anche possibile compilare una classifica fatta dai lettori.

La scelta delle località di Milano e Courmayeur è stata fatta per permettere agli appassionati di realizzare dei test drive in condizioni di strade differenti, su neve e nei tornanti di montagna ai piedi del Monte Bianco, a percorsi più cittadini nel capoluogo lombardo.

Un ringraziamento a CityLife Shopping District che ci ha permesso di esporre le vetture finaliste di Car of the Year in Piazza Tre Torri. CityLife Shopping District è il più grande distretto commerciale urbano d’Italia caratterizzato da un’offerta premium, trasversale e accessibile volta a creare un’esperienza di shopping & leisure irripetibile. Con una superficie commerciale utile di 32.000 m2 e un bacino di utenza di 2,5 milioni di persone, CityLife Shopping District ospita brand e retailer nazionali e internazionali, nonché marchi nuovi per il mercato italiano. Grazie alla sua unicità sia dal punto di vista commerciale che architettonico, il progetto ha saputo incontrare l’interesse degli operatori e dare valore aggiunto alla città di Milano nel suo insieme. Immerso nel secondo Parco pubblico della città, CityLife Shopping District è inserito in un quartiere interamente pedonale, con viabilità e parcheggi interrati.

Altrettanto preziosa la collaborazione con la Città di Courmayeur e il Centro Servizi che hanno aiutato lo staff di Auto nell’organizzazione della manifestazione nella cittadina valdostana. Questa iniziativa si inserisce all’interno del ricco palinsesto di eventi della stagione invernale della località, che offre ai turisti esperienze a 360° – dal food, al design, all’automotive – e che rispecchia il nuovo ABC di Courmayeur: ambiente, benessere e cultura. Courmayeur è, quindi, una meta chiave per il panorama invernale e, grazie ai percorsi innevati e ai tornanti, i test drive saranno appassionanti e stimolanti. La località è pronta ad ospitare, per la prima volta, il premio più prestigioso per il settore automotive e a offrire il suo lato più sportivo e accattivante.

Redazione