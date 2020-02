Buccinasco. Trecento alberi nell’area verde di Passeggiata Rossini da piantare insieme

Domenica 1° marzo, in collaborazione con la Protezione Civile e le associazioni Scout CNGEI, Legambiente e Retake Buccinasco, l’Amministrazione comunale ha organizzato una grande piantumazione nell’area verde di Passeggiata Rossini (via Vivaldi/via Archimede). Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare

Buccinasco (12 febbraio 2020) – Trecento alberi nell’area verde di Passeggiata Rossini, tra via Vivaldi e via Archimede. Aumenta il già ricco patrimonio verde di Buccinasco grazie all’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile e i volontari delle associazioni Scout CNGEI, Legambiente Circolo Il Fontanile di Corsico/Buccinasco e Retake Buccinasco: l’appuntamento, a cui tutta la cittadinanza è invitata, è in programma domenica 1 marzo alle ore 9.30. Grazie ai volontari saranno messe a dimora le 300 piante forestali.

A tutti i bambini sarà inoltre offerta la merenda a cura di Legambiente.

“Invitiamo tutta la cittadinanza – dichiara il sindaco Rino Pruiti – a unirsi a noi e alle associazioni con tanti giovani volontari, alla giornata di piantumazione organizzata per il 1° marzo. A questi 300 alberi, abbiamo intenzione di aggiungerne altri mille entro il prossimo anno in altre zone della città, rispettando gli impegni presi con i nostri cittadini: negli ultimi sette anni abbiamo messo a dimora 1500 nuovi alberi e abbiamo intenzione di raddoppiare questo numero per vivere in un ambiente più pulito, facendo la nostra parte per attenuare il riscaldamento globale e pulire l’aria dalle polveri sottili. Vi aspetto con i vostri bambini e le vostre famiglie”.

“Buccinasco – aggiunge il sindaco – può contare su un milione di metri quadrati di verde, è il nostro vanto, la nostra eccellenza che va curata e mantenuta. I parchi verdi e attrezzati, le aree di forestazione, i giardini: un “costo” che sosteniamo per una precisa volontà etica e politica e che continueremo a sostenere. Intendiamo aumentare il nostro patrimonio verde e prendercene cura (sono molte le potature di questo periodo e altrettante in programma nei prossimi anni in modo da coprire anno dopo anno tutto il territorio). Quando sono necessari gli abbattimenti, abbiamo il dovere di procedere a tutela della sicurezza dei cittadini ma il saldo resta sempre positivo: per ogni pianta abbattuta, saranno piantate più esemplari”.