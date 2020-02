I 6 trend di moda destinati ad estinguersi nel 2020

Milano, 21 febbraio 2020 – Ecco che un nuovo anno è iniziato. E come tutti i nuovi anni, ecco che ci sono anche nuove tendenze di moda. E con la moda, alcuni trend arrivano e altri se ne vanno. Vediamo quindi quali sono le sei tendenze che hanno avuto un estremo successo negli anni passato ma che inesorabilmente si estingueranno in questo nuovo anno. E dato che ci siamo, vediamo anche quali saranno i nuovi trend che rimpiazzeranno i vecchi.

Chi ci lascia: le sneakers chunky

Chi arriva: scarpe da ginnastica retrò

Le sneakers cosiddette chunky hanno avuto un incredibile successo nel 2018-2019, ma questa tendenza sta giungendo al suo termine. Per chi non le avesse in mente, le chunky sneakers sono quel tipo di scarpe sportive massicce, esuberanti ed eccentriche che ricordano un po’ un austronata e un po’ la moda fumettistica giapponese. Sono state ribattezzate anche “ugly sneakers”, cioè scarpe da ginnastica brutte, ma visto il loro successo, forse così brutte non sono state considerate. Ma da cosa verranno sostituite? Aprite le porte alle sneakers in stile retrò che stanno diventando sempre più popolari tra le celebrità e le influencers.

Chi ci lascia: i jeans strappati

Chi arriva: i jeans dall’orlo più lungo

I jeans strappati si sono visti sia in estate sia in inverno. Indossati da ragazze e donne dai più svariati stili, sono stati un capo sempreverde negli armadi di molte, magari abbinati con un paio di occhiali da sole Emporio Armani. Ma mentre iniziamo il 2020, il più grande stile denim sarà rappresentato da orli a tutta lunghezza che saranno particolarmente ben indossati con un po’ di tacco.

Chi ci lascia: i colori neon

Chi arriva: i toni neutri

Sicuramente le tonalità al neon erano intimidatorie e difficili da abbinare e da portare, siamo quindi molto sorpresi che questi colori vivaci abbiano avuto una durata enorme. Ma ecco che ora lasciano il palco alle sfumature di beige e crema, che hanno ormai completamente preso il sopravvento. Queste possono sembrare “noiose” confronto alle loro “sorelle”, ma permettono di creare outfit raffinati.

Chi ci lascia: molti gioielli delicati

Chi arriva: pochi gioielli robusti ed importanti

Sono finiti i giorni in cui si indossavano diverse delicate collanine e catenine ed anelli impilati uno sopra l’altro. Da quest’anno, si vedranno le ragazze cercare solo pochi gioielli massicci ed importanti, come una collana robusta o orecchini scultorei.

Chi ci lascia: gli stivali a calzino

Chi arriva: gli stivali al ginocchio

E’ inevitabile notare che gli stivali alti fino al ginocchio sono praticamente ovunque. Che siano alti o piatti, rifiniti con stampe animalier o semplici di un unico colore, queste calzature stanno dominando completamente questo momento e sospettiamo che continuerà ad essere così almeno fino al prossimo anno.

Chi ci lascia: le borse in PVC

Chi arriva: le borse in pelle effetto coccodrillo

Come per molte tendenze che ritorano, la parola chiave qui è “classico”. Si sono già viste in passato infatti, borse in pelle effetto coccodrillo e si tratta sicuramente di una moda che sarà destinata a tramontare e ritornare, tramontare e ritornare, ecc. Ecco quindi che nel 2020 diciamo addio alle borse trasparenti in PVC – anche se dobbiamo dire: sono state molto diverenti – ed accogliamo a braccia aperte le borse in pelle effetto coccodrillo che tornano alla ribalta.

L. M.