Bollate. Mercato di sabato 29 febbraio: solo generi alimentari

(mi-Lorenteggio.com) Bollate, 25 febbraio 2020 – In ottemperanza alle disposizioni emesse da Regione Lombardia per ragioni sanitarie, l’Amministrazione Comunale informa che il mercato di sabato 29 febbraio 2020 a Cassina Nuova sarà riservato unicamente agli operatori commerciali di generi alimentari/somministrazione, con divieto di partecipazione per i restanti operatori che pongono in vendita generi non alimentari.

Per quanto riguarda il mercato dell’usato e dell’antiquariato di domenica 1 marzo 2020 è sospeso.

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.