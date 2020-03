Lissone. Confermato il mercato del lunedì di Piazzale degli Umiliati

Anche il mercato rionale di Santa Margherita previsto per giovedì 5 marzo si terrà regolarmente

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 1 marzo 2020 – Il mercato del lunedì di Piazzale degli Umiliati, previsto per il 2 marzo, si terrà regolarmente.

Nel pieno rispetto delle direttive, il mercato si svolgerà regolarmente con la presenza di banchi di tutte le categorie merceologiche.

Sarà quindi possibile effettuare tutti gli acquisti nel rispetto delle regole sanitarie in vigore.

Al tempo stesso, anche il mercato rionale di Santa Margherita previsto per giovedì 5 marzo si terrà regolarmente.

Redazione