Osnato-Lucente (FDI): “Non abbandoniamo i quartieri popolari!“

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 23 marzo 2020 – “Abbiamo notizie del fatto che in molti quartieri popolari della città di Milano, e non solo, gruppi di delinquenti approfittino delle limitazioni di spostamento per occupare abusivamente alloggi nelle case popolari. Sappiamo che sia Aler Milano che MM hanno assicurato un servizio di vigilanza, se pure con le difficoltà dovute al periodo, tuttavia riteniamo che bisogna evitare in tutti i modi l’incrementarsi di occupazioni abusive, per cui chiediamo alla prefettura di disporre presidi fissi di militari dell’Esercito proprio nei caseggiati ERP, siamo sicuri che ciò possa essere un elemento di altissima dissuasione nei confronti di questi delinquenti che approfittano della tragica situazione per compiere questi atti delittuosi“

Questa la richiesta di Marco Osnato, parlamentare di Fratelli d’Italia, e di Franco Lucente, capogruppo in regione Lombardia per Fratelli d’Italia.