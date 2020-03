(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 31 marzo 2020 – Il parroco Don Luigi Caldara, con un messaggio sul suo profilo Facebook, ha annunciato che “E’ morta suor Maria.

La scuola materna, l’oratorio e la parrocchia da lei hanno avuto tanto amore.

E’ stata con noi 33 anni.

La ringrazio anche per l’affetto, la stima, la preghiera, starei per dire la devozione verso i suoi preti. Riposi in pace.”

