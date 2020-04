(mi-lorenteggio.com) Rho, 8 aprile 2020 – Nel pomeriggio di oggi, alle ore 14:57, in via Trento, a Passirana, un 38enne, L. S., è caduto dalla scala, compiendo un volo di due metri. Nella caduta l’uomo ha riportato un forte trauma al volto e si è slogato il polso destro. Soccorso dalla Polizia Locale e da un’ambulanza, è stato portato in codice giallo all’Ospedale di Rho.

L. S. maschio di 38 anni precipita da una scala. Altezza circa 2 metri

V. A.