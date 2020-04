Aumento delle persone che effettuano acquisti per la prima volta con l’eCommerce

Milano, 15 aprile 2020 – L’inizio del 2020 ha portato una crisi economica mondiale a causa della pandemia Coronavirus e le attività commerciali, soprattutto i negozi fisici sono stati i primi a pagare lo scotto. Le borse di tutto il mondo stanno chiudendo in calo da mesi e numerose attività sono sull’orlo del fallimento a causa delle restrizioni che i Paesi colpiti dalla pandemia hanno attuato, ma questo discorso non vale per le eCommerce, che non solo hanno registrato aumenti delle vendite nel mese di marzo, ma che addirittura continuano a macinare profitti senza subire le conseguenze negative della crisi anche nel mese di aprile.

I motivi di questo successo e della resistenza alla crisi economica sono molto semplici ed evidenti agli occhi di tutti, l’eCommerce è il negozio del futuro perché basta mettere online il sito aziendale, creare un logo, utilizzare i siti di marketplace più famosi e i social network per informare gli utenti sulle ultime novità e chiunque può acquistare i prodotti con un semplice clic.

Il mercato digitale resiste bene ad ogni crisi economica

Non è una novità che il mercato digitale riesca a resistere anche alle crisi economiche più difficili da superare, era successo già nel 2008 con le crisi bancarie, nonostante in quel periodo l’eCommerce fosse meno sviluppato, meno conosciuto e fare acquisti online era anche meno sicuro. La conferma è avvenuta nel 2011, quando in Italia il mercato digitale non subiva le conseguenze di una seconda crisi. Con il passare degli anni questa realtà si è sempre di più consolidata finanziariamente e non c’è da stupirsi se anche nel 2020 nonostante la pandemia che ha colpito numerosi Paesi, le eCommerce continuano a registrare aumenti di fatturato e riescono a guadagnare anche in questo periodo.

Aumento delle persone che per la prima volta hanno fatto acquisti online

Non poteva essere altrimenti in questo anno in cui le attività commerciali sono in grande difficoltà, un paradosso macabro ma reale che dimostra come molti utenti abbiano fatto acquisti online per la prima volta nel mese di aprile di quest’anno. Roberto Liscia presidente di Netcomm ha dichiarato che questi novelli acquirenti corrispondono ad una percentuale del 75%, di cui il 7% in Italia e il 30% in Gran Bretagna.

I motivi sono molto semplici, ormai l’eCommerce riesce a fornire qualsiasi tipo di prodotto, soprattutto nel settore dell’abbigliamento e degli accessori per la casa, se in passato resisteva bene alle crisi economiche, oggi è plausibile che registri questi aumenti di vendite, perché i siti di marketplace sono più organizzati e soprattutto più sicuri e il rischio di frode è davvero minimo, su grandi siti come eBay e Amazon rasenta lo zero.

Il mercato digitale si sta dimostrando sempre di più un porto sicuro e rappresenta il negozio del futuro attraverso cui fare acquisti sicuri di tutti i tipi, senza rischiare di subire frodi e mantenendo alta la qualità dei prodotti, proprio grazie alla trasparenza che si manifesta attraverso i feedback degli utenti che hanno già acquistato un prodotto qualsiasi.

L. M.