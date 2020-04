Cesano Boscone. Buoni spesa: aderiscono altre due realtà commerciali

Oltre all’Esselunga e all’Emporio della Solidarietà, i cittadini potranno spendere i voucher alimentari anche presso il Gigante e I Fratelli Madaffari

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 21 aprile 2020 – Si aggiungono alla lista degli esercenti che accettano i buoni alimentari erogati dal Comune anche il Gigante in via Roma e I Fratelli Madaffari in via Mazzini 10. I cittadini pertanto potranno rivolgersi anche a questi ultimi (oltre all’Esselunga e all’Emporio della Solidarietà) nei prossimi giorni – le procedure sono in via di definizione – per poter spendere i voucher che l’Ente ha provveduto a distribuire alle persone in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Tutti e quattro gli esercizi commerciali non solo hanno dato la loro disponibilità, ma hanno anche aderito all’iniziativa promossa dal Comune con la quale si chiedeva a questi ultimi di concedere, a chi presentasse il buono, un ulteriore sconto del 15%, in modo da poter accrescere il potere di acquisto delle persone. “Mi preme ringraziare anche questi due ultimi esercizi commerciali – ha detto il sindaco Simone Negri – per la sensibilità che hanno manifestato, oltre al loro legame con Cesano, che si evince proprio in questi momenti. L‘attività dei Fratelli Madaffari aveva già dato un assenso a voce prima di Pasqua ed ha formalizzato successivamente la propria adesione. Relativamente al supermercato Il Gigante, invece, è stato necessario chiarire alcune questioni tecniche legate all’impiego dell’app e far ratificare da parte della dirigenza un maggiore sconto per i cittadini della nostra zona, come richiesto dalla nostra amministrazione e su cui già la settimana scorsa era stata confermata la disponibilità. A questo proposito sapevamo che soprattutto per le grandi catene chiedere una scontistica maggiore potesse essere un azzardo, ma in politica, come nella vita, quando sei convinto di qualcosa ti devi spendere. E la possibilità di tutelare e difendere le persone oggi in difficoltà (speriamo solo in questa fase) anche durante la spesa è un movente per me straordinario”. Intanto i servizi sociali hanno già soddisfatto le domande di 140 famiglie, per un totale di 43.700 euro che nelle tasche dei beneficiari, per effetto dello sconto, equivalgono a 50.255 euro.

Redazione