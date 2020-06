Come essere finanziariamente sicuri anche dopo il pensionamento: consigli degli esperti

Milano, 9 giugno 2020 – Secondo gli esperti, il 50% di tutti gli americani non risparmia per la pensione. La maggior parte delle persone tende a considerare i propri investimenti già patrimonio per la propria pensione. Tuttavia, con la pandemia di Coronavirus, che ha fatto crollare i mercati in ogni angolo del mondo, le persone hanno perso ingenti investimenti.

In questo articolo, esamineremo perché è importante essere finanziariamente sicuri in questi tempi, soprattutto durante crisi difficili. Inoltre, vedremo come è possibile generare opportunità di investimento sicure e ad alto rendimento, facili da realizzare e che non richiederanno molto tempo.

Ecco, l’elenco delle principali abitudini finanziarie, che possono aiutare a garantire una pensione felice:

1 Avvia il tuo fondo di risparmio all’inizio della tua vita

Se hai iniziato a pensare al tuo pensionamento, dovresti iniziare a risparmiare immediatamente. Ciò significa ridurre le spese quotidiane, dare la priorità a ciò che è importante e creare un fondo di risparmio. Si può scegliere tra un deposito fisso o un deposito una tantum, a seconda di ciò che preferisci. Ogni denaro risparmiato può aiutarti dopo la pensione.

2 Continua a investire anche dopo la pensione

Ci sono molte volte che non siamo in grado di risparmiare abbastanza per soddisfare tutti i nostri bisogni e requisiti. Questo è il motivo per cui molti anziani intelligenti stanno ancora esaminando le opzioni di investimento nella pensione. Questo non solo ti aiuterà a far crescere il tuo reddito personale, ma manterrà anche il cervello funzionante e attivo in un modo o nell’altro.

3 Smettere di prestare denaro ad amici e familiari

La prima cosa che consigliano gli esperti finanziari ciò aiuterà a garantire la tua pensione stabile, quando si sta per invecchiare o si è già in pensione, è quella di metter fine alla pratica di prestare denaro ai propri cari. Questo perché la maggior parte delle persone a cui presti potrebbe non restituire i tuoi soldi. Questo è la cosa prima cosa da tenere in considerazione per proteggerci da incauti prestiti.

4 Crea un budget mensile dettagliato di tutte le tue spese

C’è una ragione per cui i governi hanno budget e le aziende hanno riunioni annuali degli azionisti. Se sei in procinto di andare in pensione, puoi creare una sana attività finanziaria creando il tuo budget mensile. Questo sarà molto utile quando si tratta di monitorare le tue spese e bilanciarle con i tuoi risparmi.

5 Preparati alle emergenze finanziarie

Non appena iniziamo a invecchiare, ci sono numerose emergenze impreviste, che possono accadere. Queste possono riguardare emergenze sanitarie, che tu o il tuo partner potete avere. Può anche essere un’emergenza, che viene affrontata dai tuoi figli o figlie e ti verrà richiesto di aiutarli. Tuttavia, se stai pianificando, risparmiando e investendo nel modo giusto, sarai in grado di avere una copertura abbastanza buona da permetterti di cavartela.

Perché molti consulenti finanziari stanno suggerendo che gli anziani dovrebbero continuare a investire?

Negli ultimi anni, gli investimenti in azioni e azioni sono crollati. Le attività finanziarie più recenti e più eccitanti come Bitcoin e altre criptovalute, stanno guidando i mercati come attività di alto valore in cui investire.

Ciò presenta agli anziani una possibilità molto interessante. Possono sedersi a casa e investire nel trading di criptovalute con l’aiuto di scambi e piattaforme di trading come quella di Anon System.

La parte migliore dell’investimento in criptovaluta come Bitcoin è che il mercato sta crescendo a un ritmo drastico. Solo per darvi un esempio, durante la pandemia di Coronavirus, Bitcoin ha superato tutte le altre forme di investimento, incluso l’oro, in termini di crescita e profitti.

Se sei qualcuno che vuole generare una discreta quantità di reddito anche dopo il pensionamento, dovresti considerare di investire in Bitcoin e in altre criptovalute, facendo ovviamente molta attenzione.

L. M.