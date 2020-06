Incidente a Vermezzo: morti due 30enni – FOTO

(mi-Lorenteggio.com) Vermezzo con Zelo, 14 giugno 2020 – Questa sera lungo la ss 30 all’altezza dell’incrocio con la Vigevanese, due ragazzi di 30 anni sono deceduti, dopoché la vettura sulla quale viaggiano è uscita di strada precipitando giù dal ponte, finendo in un fosso. Inutili i soccorsi dei Vigili del Fuoco, intervenuti con diversi mezzi e un’autogru, e del personale medico giunto con l’elisoccorso in notturma da Como.

In corso sono tutti i rilievi per ricostruire quanto avvenuto. Le generalità delle vittime non sono ancora note.

V. A.