NEMBRO (BG) E CASALPUSTERLENGO (LO), ASSESSORE GALLI PARTECIPA A CONCERTI ‘POMERIGGI MUSICALI’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 gigno 2020. ‘Venerdi’ sera l’omaggio a Nembro, oggi

a Casalpusterlengo”. Lo dice l’assessore regionale all’Autonomia

e Cultura, Stefano Bruno Galli, che ha preso parte venerdi’ al

concerto ‘La natura e il suo valore’ dell’orchestra de I

pomeriggi Musicali tenutosi all’auditorium in piazza della

Liberta’ a Nembro (Bg). “Si e’ trattato di un evento significativo

per il Comune duramente colpito dal Coronavirus – ha detto Galli

-. Questo evento testimonia la forte volonta’ di andare avanti e

di essere al fianco di questa gente”.

Questa sera, domenica 21 giugno, si replichera’ a

Casalpusterlengo (Lo) con la ‘Festa della musica’ al Santuario

della Madonna dei Cappuccini.

“Cultura, arte e spettacolo – ha concluso Galli, che ieri ha

partecipato alla riapertura del Museo della Scala e del MaGa di

Gallarate – sono elementi importanti per il ritorno alla

normalita’. Dobbiamo vedere nella musica, nell’arte e nella

cultura, la strada maestra per voltare pagina e uscire dal

dramma che ci ha colpito, ricomponendo in modo equilibrato il

nostro rapporto con la natura”.

V.A.