BAREGGIO. INIZIATE LE NUOVE ASFALTATURE: QUEST’ANNO 22 STRADE RIQUALIFICATE!

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 15 settembre 2020 – Sono in corso i lavori di asfaltatura di alcune vie a cura di Cap Holding. Sale così a 22 il numero di strade oggetto di riqualificazione nel 2020.

Ecco l’elenco completo: corso Italia, via Roma, Dalla Chiesa, Battisti, Concordia, De Gasperi, San Protaso, Adamello, Monte Nevoso, Monte Grappa, Falcone, San Carlo, Padre Gemelli, Diaz, 25 Aprile, Piave (da via Scarlatti a Cascina Figina), Tiziano, Madonna Pellegrina (da via Roma a via Giovanni XXIII), Firenze, Manzoni, Monteverdi e Martiri della Libertà (stradina sterrata copertura Fontanile Barona). Mai così tante strade asfaltate in un anno.

Redazione