Madonna del Rosario. Domenica la tradizione della Festa di Lecco

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 2 ottobre 2020 – Programma della Festa di Lecco che ricorre la prima domenica di ottobre, come da antichissima tradizione religiosa e civile. Concerto Polifonico sabato 3 ottobre.

La Festività della Madonna del Rosario si celebra quest’anno domenica 4 ottobre 2020.

Ore 17: Basilica San Nicolò, S. Messa solenne concelebrata da Mons. Davide Milani e dai sacerdoti della Comunità pastorale.

A seguire, la Processione con la statua della Madonna (percorso: via San Nicolò, via Resinelli, via Cavour, via Volta, via Mascari).

Al termine, sul sagrato della Basilica, Benedizione eucaristica.

(Per partecipare alla processione: tel. 0341 282403 – segreteria@chiesadilecco.it)

Polo museale di Palazzo Belgiojoso

ore 10-13: apertura straordinaria dei Musei Archeologico, Storico e di Storia naturale

ore 10.30: Il detective degli animali – Visita guidata interattiva del Museo di Storia naturale per bambini e famiglie, a cura di Chiara Crotti, naturalista e referente scientifico del museo (€ 2, compreso il biglietto d’ingresso ai musei del polo)

Attraverso l’osservazione d’impronte, resti di alimentazione, penne, nidi, ciuffi di pelo e altre tracce impariamo a conoscere gli animali che abitano il bosco.

Polo museale di Villa Manzoni

ore 10-13: apertura al pubblico del Polo museale

ore 10.30 e 11.30: Casa-museo e museo letterario – visite guidate del Museo Manzoniano, a cura di Beatrice Castelnuovo, storica dell’Arte (€ 2, compreso il biglietto d’ingresso ai musei del polo)

Polo museale di Palazzo delle Paure – Mostra in corso: Scapigliatura, una generazione contro

ore 10-18: apertura al pubblico del Polo museale

ore 10: Scapigliatura, una generazione contro – visita guidata alla mostra (€ 8, compreso il biglietto d’ingresso alla mostra)

ore 15 e 16.30: Fiume Adda: di immagine in immagine tra tempo e luce – visita guidata a cura di Daniele Re, curatore della mostra (€ 2, compreso il biglietto d’ingresso ai musei del polo)

Prenotazione obbligatoria alle visite guidate via mail a: educazione.musei@comune.lecco.it entro le ore 12 di sabato 3 ottobre (max di 15 persone per visita).

Torre Viscontea – Mostra in corso: Hijacked education, di Diego Ibarra Sánchez.

Salita al campanile della Basilica di San Nicolò

a cura dei volontari dell’Oratorio di San Nicolò Lecco, dalle 14.30 alle 16

(solo su prenotazione: www.campaniledilecco.it)

In piazza Garibaldi banchetti di dolciumi e giocattoli per tutta la giornata.

_____________________________________________________

Sabato 3 ottobre 2020, ore 21 – Basilica di San Nicolò

Concerto Polifonico Gruppo vocale Famiglia Sala (dedicato alla Festa di Lecco)

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria (www.harmoniagentium.com)

> pdfLocandina Festa di Lecco 2020 (638 KB)

Breve nota storica

La Festa di Lecco ogni anno si celebra la prima domenica di ottobre, secondo un’antichissima tradizione che potrebbe addirittura risalire agli ultimi decenni del ‘500.

Infatti, la ricostruzione acuta e documentata di Uberto Pozzoli (“Frammenti di vita lecchese”, a cura di Aristide Gilardi, Editrice Il Resegone, Lecco 1977) racconta che la festa della Madonna del Rosario fu istituita da Papa Ghislieri (S. Pio V), che ne stabilì la ricorrenza liturgica in ricordo e a ringraziamento per la vittoria cristiana di Lepanto (7 ottobre 1571, proprio la prima domenica di ottobre). Successivamente Papa Clemente XI, nel 1710, estese la festa a tutta la cristianità e la fissò nella prima domenica di ottobre.

La trasformazione della celebrazione religiosa a solennità cittadina fu a opera della Confraternita del SS. Sacramento, sul finire del ‘700. Una festa delle feste, dunque, come sintesi di un periodo dell’anno e l’annuncio dell’inizio dell’autunno: un’occasione solenne perché nel sentimento religioso si era inserito anche quello civico della comunità, che onorava la Madonna del Rosario come “protettrice sicura”.