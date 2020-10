Rozzano. Due minorenni in moto fuggono dopo aver causato un incidente, fermati e denunciati

Fuga spericolata dopo essersi schiantati contro un’auto in viale Liguria. I due ragazzi di 17 anni, residenti a Rozzano, erano a bordo di due moto. Sono stati individuati dalla Polizia Locale grazie all’attività investigativa e alle telecamere di videosorveglianza.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 6 ottobre 2020 – Fuga spericolata dopo essersi schiantati contro un’auto mentre percorrevano a velocità sostenuta viale Liguria. I due minorenni residenti a Rozzano erano a bordo di due moto. Grazie al controllo effettuato sul sistema di videosorveglianza stradale i due fuggitivi sono stati individuati dalla Polizia Locale che ha emesso nei loro confronti una denuncia per omissione di soccorso e fuga.

Nella notte di sabato scorso un uomo alla guida della sua auto, una chevrolet cruze, in viale Liguria si imbatte in due moto che sopraggiungono nella sua direzione. Improvvisamente la prima moto, una Honda, va a scontrarsi contro l’auto all’altezza della rotatoria di piazza Foglia e, invece di fermarsi a soccorrere l’uomo rimasto coinvolto nell’incidente, il giovane alla guida della moto non esita a fuggire a tutta velocità. Nel tentativo di far perdere le sue tracce, abbandona a terra anche l’amico che portava con sé sul sedile. Noncurante dell’accaduto anche la seconda moto con a bordo un altro minorenne non si ferma e prosegue la sua folle corsa.

Il piano di fuga tentato dei due giovani centauri però non va a buon fine. Grazie all’attività investigativa e alle telecamere di videosorveglianza installate in piazza Foglia gli agenti della Polizia Locale di Rozzano hanno rintracciato i due diciasettenni e li hanno denunciati a piede libero per omissione di soccorso e fuga.

Nell’urto con la moto l’auto è stata danneggiata ma l’uomo alla guida è rimasto fortunatamente illeso.