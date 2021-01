CESANO BOSCONE. INCIDENTE IN VIA DELLE MAGNOLIE, UN FERITO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 18 gennaio 2021 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.00, in via delle Magnolie, davanti all’ingresso dei box della Residenza Ambrosiana, un violento tamponamento è avvenuto tra due veicoli, una Ford Fiesta e una Lancia famigliare.

Sul posto sono giunte due ambulanze, che hanno soccorso un 21enne e una 28enne, mentre la Polizia Locale ha compiuto tutti i rilievi per accertare le responsabilità. Un ferito è stato trasportato in codice verde in ospedale.

Nonostante parte della strada fosse chiusa al traffico, alcuni automobilisti, ignoravano la segnaletica e pretendevano di passare e venivano prontamente bloccati dagli agenti della Polizia Locale.

V. A.

