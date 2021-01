(mi-lorenteggio.com) Pavia, 20 gennaio 2021 – Ieri sera, in Lomellina, alle ore 20.35, nel comune di Cozzo, in via Roma, un bambino di 8 anni, ospite di una comunità, è deceduto, stando alle prime ricostruzioni, soffocato da un boccone, mentre mangiava. Inutili i soccorsi del 118 intervenuti con un’automedica e un’ambulanza della Croce Azzurra di Robbio e dei Carabinieri della Compagnia di Vigevano.

