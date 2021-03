(mi-lorenteggio.com) Robecco sul Naviglio, 4 marzo 2021 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.45, all’incrocio tra via delle Due Porte, al confine con Cassinetta, e la Strada Statale 526 dell’Est Ticino, una ragazza di 18 anni è stata investita e dopo esser stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale di Magenta. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per accertare tutta la dinamica del sinistro.

Redazione