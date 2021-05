Lush fa sbocciare una profumata collezione per celebrare la Festa della Mamma

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 maggio 2021 – Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, presenta la collezione di prodotti in edizione limitata proposti in tutti i negozi e online su it.lush.com, per celebrare domenica 9 maggio la Festa della Mamma. I tenui colori pastello e gli inebrianti profumi della Primavera della nuova collezione 100% vegana, sono un delicato abbraccio e un avvolgente messaggio d’amore.

Per dirlo con un fiore, Lush propone un vero e proprio bouquet di innovativi prodotti da bagno: i fiori primaverili sono, infatti, i protagonisti delle proposte pensate per la Festa della Mamma. I preziosi petali della bomba da bagno Rose Gold danzano nella vasca sciogliendosi in un tramonto dorato dal delicato profumo fiorito, mentre i nuovissimi spumanti da bagno Violet Cream e Jasmine Cream racchiudono tra i loro petali colorati un tenero segreto: un cuore morbido che si scioglie in montagne di soffice schiuma per rilassare i sensi con l’inebriante profumo di fiori appena colti. Anche quest’anno, non manca il grande ritorno di Mamma Mia, lo scrub corpo con sale dell’Himalaya e pompelmo rosa, purifica e leviga la pelle donandole le più rosee prospettive.

Le confezioni regalo sono attente all’ambiente e sorprenderanno la mamma con la spontaneità dei mazzi di fiori di campo: le scatole di cartoncino riciclato con Eco Flo biodegradabili, sono avvolte da Khadi Paper, la carta regalo realizzata con scampoli di cotone riciclati, o da coloratissimi Knot Wrap, i foulard riutilizzabili realizzati con bottiglie di plastica riciclate.

Redazione