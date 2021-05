Buccinasco. Incidente in bici per un 12enne caduto in via Tiziano, a Trezzano investita 11enne

(mi-lorenteggio.com) Trezzano / Buccinasco, 12 maggio 2021 – Due incidenti hanno interessato dei minori.

Il primo incidente è avvenuto a Trezzano sul Naviglio in via Brunelleschi, all’altezza dell’incrocio con via Morona, quando due ragazzine di 11 anni sono state coinvolte urtate da una vettura. Soccorse da un’ambulanza della Croce Verde Baggio, una delle due è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo, in quanto ha riportato lievi contusioni. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per i rilievi.

Più serie, invece, le condizioni di un ragazzino di 12 anni, che, nel parco di via Tiziano, all’altezza del civico 26, ha perso il controllo della bicicletta su cui andava, cadendo rovinosamente a terra. Soccorso da un’ambulanza dell’ATA Soccorso è stata trasportato in codice giallo alla Clinica De Marchi, per le contusioni riportate nella caduta.

V. A.