Basiglio. “Respiro salubre” grazie al monitoraggio dell’aria

Basiglio (17 maggio 2021) – Si chiama “Safe Breath”, ossia respiro salubre, il progetto grazie al

quale da maggio il Comune di Basiglio si è dotato di una rete di monitoraggio della qualità

dell’aria. Nei giorni scorsi, infatti, sono state posizionate sul territorio tre stazioni: una in piazza

Leonardo da Vinci nei pressi del Comune, un’altra in via Don Silvio Coira, vicino al parco giochi

Vione, e una terza a Milano 3, in via Salvo d’Acquisto, all’altezza del campo sportivo.

“Sono convinta – spiega il sindaco Lidia Reale – che sia fondamentale avere la consapevolezza di

quanto le nostre azioni incidono sulla qualità del benessere del pianeta, e di conseguenza sul

nostro. Insieme ai cittadini, anche noi come amministrazione abbiamo il dovere di occuparcene,

come dimostra la grande cura che abbiamo del nostro territorio e delle sue risorse”.

Le tre centraline multisensore sono in grado di individuare le concentrazioni di polveri sottili

PM10 e PM2.5, del particolato PM1 e dei gas inquinanti O3 (ozono), CO (monossido di carbonio) e

NO2 (biossido di azoto), oltre a rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, direzione e

intensità del vento.

“Per contrastare il livello di inquinamento – aggiunge l’assessore all’ambiente Daniela Gironi – ci

siamo attivati già da tempo con il potenziamento del trasporto pubblico, la disponibilità di servizi

di car sharing, l’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici a basso impatto

ambientale, l’efficientamento delle nostre centrali termiche e l’ampliamento della capacità di

produrre energia green. Inoltre – conclude l’assessore Gironi – stiamo lavorando costantemente

per aumentare il verde urbano, che può contribuire significativamente a combattere gli elementi

più inquinanti”.

La rete di monitoraggio consente all’amministrazione di valutare gli effetti dell’inquinamento

sulla salute dei cittadini, sensibilizzandoli nel contempo sulle azioni da adottare per migliorare

l’aria. Infatti, accedendo alla pagina del progetto “Safe Breath dal link https://cutt.ly/rbH2QBA si

possono individuare con rapidità i momenti particolarmente critici dal punto di vista ambientale

del territorio, grazie a un codice semaforico (verde: qualità dell’aria buona; giallo: qualità

accettabile; rosso: livello di inquinamento sopra i parametri).

“Avvalendosi di un’innovativa tecnologia – spiega l’assessore alla smart city Marco Vicamini – le

stazioni restituiscono con un’elevata risoluzione temporale e spaziale i dati del monitoraggio.

Questi sono messi a disposizione dei cittadini in tempo reale, 24 ore su 24, sul sito istituzionale. Ci

tengo a precisare – continua l’assessore Vicamini – che i dati rilevati sono fortemente influenzati

anche da tutti gli inquinanti che provengono dalle città vicine, tra le quali Milano. È però vero –

conclude l’assessore Vicamini – che anche i basigliesi possono contribuire al benessere comune,

riducendo al minimo l’utilizzo di auto, abbassando le temperature all’interno delle proprie case e

appartamenti, e investendo in impianti di efficientamento energetico e di produzione di energia

da fonti rinnovabili”