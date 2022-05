MONOPATTINI: GRAVE INCIDENTE A MILANO, REGIONE LOMBARDIA ‘SOLLECITA’ PROPOSTA PER MODIFICARE ATTUALE NORMATIVA

Ultimo aggiornamento il 5 Maggio 2022 – 17:44

(mi-lorenteggio.com) Milano, 05 maggio 2022 – In relazione all’incidente che ha coinvolto un trentenne alla guida di un monopattino, a Milano, in via Borsi, attualmente ricoverato in gravi condizioni, l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, ha evidenziato come a febbraio il Consiglio regionale della Lombardia abbia approvato la Proposta di legge al Parlamento per modificare l’attuale normativa sui monopattini elettrici.

“Sperando in un miglioramento delle condizioni dell’uomo – ha detto l’assessore – riteniamo fondamentale riscrivere le regole. La nostra proposta introdurrebbe l’obbligo di copertura assicurativa per tutti e la frequenza di un corso di abilitazione per i conducenti minorenni. Inoltre, renderebbe obbligatorio il casco anche per i maggiorenni e il marchio CE per ogni monopattino circolante”.

L’assessore ha ricordato, infine, che Milano conta su oltre 10.000 monopattini elettrici e in poco meno di due anni si sono verificati più di 1.000 incidenti. (LNews)